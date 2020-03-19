Куда сходить в Москве: цветочный бум в Ботаническом саду МГУ и интерактивный музей «Лунариум»

Цветочный бум

В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» на этой неделе открывается выставка ботанических барельефов «Остановись, мгновение!». Гостям представят живописные картины и более десятка интерьерных панно с портретами цветов. Также можно будет посетить крупнейшую в России выставку цветущих весной растений, самый масштабный в стране фестиваль орхидей, хищных растений и суккулентов, выставку насекомых.

Обновят выставку, где представлено несколько видов и сортов сакуры, ананасы, герберы, георгины, ивы, каллы, орхидеи, лилии, маргаритки, нектарины, примулы, пеларгонии, азалии, гибискусы, пряные травы, хризантемы, подснежники, ракитники и множество других растений. Все это великолепие можно увидеть до 5 апреля. Весенний фестиваль цветов будет проходить под открытым небом. Проверено — здесь выходят очень красивые селфи!

Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород»

м. «Проспект Мира», проспект Мира, 26/1.

16 марта — 5 апреля.

10:00 — 20.:00.

300.

«Лунариум»

За один раз можно посетить сразу несколько мероприятий. Очень интересно побывать в интерактивном музее «Лунариум», который не уступает раскрученным европейским научным центрам и музеям. Он размещается на двух этажах и состоит из разделов «Астрономия и физика» и «Постижение космоса». В экспозиции представлено более восьмидесяти экспонатов, которые в игровой форме наглядно демонстрируют различные физические законы и явления природы. Есть настоящая научная лаборатория, где каждый посетитель может почувствовать себя ученым-экспериментатором. Здесь можно создавать искусственные облака и торнадо, генерировать электрическую энергию, сочинять электронную музыку, прокатиться на космическом велосипеде и узнать свой вес на других планетах. А такие экспонаты, как «Черная дыра», «Волшебная палочка-гиперболоид», «Еж из феррожидкости», «Плазменный шар» и «Оптические иллюзии», непременно вызовут интерес у посетителей, массу вопросов и горячие дискуссии. Грандиозный маятник Фуко убедит всех посетителей в том, что Земля вращается вокруг своей оси, а Теллурий проиллюстрирует смену дня и ночи и времен года.

Московский планетарий

м. «Баррикадная», ул. Садовая-Кудринская, 5, стр. 1.

10:00 — 21:00.

От 1000.

«Спешите делать добро!»

Благотворительный фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!» к 75-летию Победы проводит конкурс для детей «Спасибо маленькому герою!». В нем пять номинаций: рисунок, проза, поэзия, видеорепортаж, фотоколлаж. В каждой номинации приветствуются работы из истории семьи или родного края, посвященные подвигам родственников, прабабушек и прадедушек, истории земляков, сыновей полка, юнг, истории которых отражают тематику конкурса. Условия конкурса: www.detigeroi.ru.

Работы принимаются до 31 марта. А 25 апреля всех победителей пригласят в Москву на праздничный концерт и награждение в Музей Победы на Поклонной горе.