Афиша: авторский спектакль Лизы Арзамасовой и российская премьера оперы Филипа Гласса

К юбилею — через постель

«ЧП» или «Через постель» — авторский спектакль актрисы Лизы Арзамасовой, которая выйдет на сцену в свой 25-й день рождения. «Фраза «через постель» давно уже приобрела негативную окраску, символизируя не совсем честный способ продвижения по карьерной лестнице. Но именно в постели происходят самые важные и ключевые события в жизни человека. В ней мы рождаемся и умираем, болеем и выздоравливаем, нежимся и видим сны. Именно в постели так хорошо мечтать и строить планы, уютно кутаться в плед или жаркое одеяло в холодное время года, щелкать пультом телевизора и пить душистый чай. Или, напротив, в солнечный летний день почувствовать, как первые лучи щекочут ресницы и будят в ранний час… «Все это — через постель, которая хранит наши тайны», — рассказала нам звезда «Папиных дочек». Моноспектакль «ЧП», срежиссированный самой актрисой, не должен превратиться в творческую встречу с поклонниками или некий театральный стендап — актриса определила жанр как разговор, в котором принимают участие зрители.

Дом актера

м. «Смоленская», ул. Арбат, 35.

17 марта. 19.30.

От 1000.

Опера

Российская премьера оперы Филипа Гласса Les Enfants Terribles («Жестокие дети») ориентирована на самые разные возрастные категории зрителей. Это история сложного и драматичного перехода главных героев из мира детства во взрослый мир, рассказанная языком современной музыки. Дирижер — Алевтина Иоффе, режиссер — Георгий Исаакян.

Театр имени Н.И. Сац

м. «Университет», пр-т Вернадского, 5.

12, 13 марта. 20.00.

От 1000.

«Ищу мужа»

Комедия по пьесе Миро Гаврана «Ищу мужа» — смешная и трогательная история о том, как память о прошлом счастье помогает найти новое. Всего одно объявление в газете запустило цепочку забавных и романтических событий. Мария Порошина, Михаил Полицеймако и Владислав Котлярский сыграют любовную историю с непредсказуемым финалом.

ДК «Салют»

м. «Сходненская», ул. Свободы, 37.

15 марта. 27 марта («Содружество актеров Таганки»).

19.00.

От 1000.

«Империя рока»

Музыка Beatles, Pink Floyd, Led Zeppelin, Elton John, Queen и других культовых рок-групп и музыкантов Великобритании прозвучит в исполнении российского оркестра Imperialis Orchestra. Обещают новое звучание даже ставших бесспорной классикой произведений.

Конгресс-центр им. Г.В. Плеханова

м. «Серпуховская», Стремянный пер., 28, стр. 2А.

27 марта. 19.00.

От 1000.