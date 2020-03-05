Афиша: Будапештский симфонический оркестр цыган и сольник Дубцовой

А Дубцова все о нем и о нем…

У певицы, поэта и композитора Ирины Дубцовой большой сольный концерт «15 лет на сцене». Главным событием вечера станет презентация нового альбома и концертной программы артистки. Помимо свежей музыки, прозвучат и ее композиции с первых строчек хит-парадов последних 15 лет. Конечно, Дубцова поет только вживую.

Дубцова написала больше 100 песен: «О нем», «Кому? Зачем?», «Ветра», Медали», «Люба-Любовь», «Москва — Нева», «Люби меня долго», «Я люблю тебя до Луны» и другие. Много хитов Ирина написала не для себя, а для коллег по цеху. На концерте ее песни исполнят Полина Гагарина, Дима Билан, Сергей Лазарев, Эмин, Валерия, Стас Пьеха, Александр Ревва, Ольга Бузова и многие другие артисты.

«Крокус Сити Холл»

м. «Мякинино», 65 — 66-й км МКАД.

19 марта. 20.00.

От 1500.

Wow! How?

В праздничные выходные дети и их родители смогут посмотреть, как работают законы природы. На фестивале Wow! How? состоится международная премьера технологического шоу «Безграничная наука». В этот раз на одной площадке объединили гуманитарные и технические науки и показали, что между ними нет никаких противоречий. Пространство фестиваля поделили на три большие тематические зоны: «Человек и стихия», «Свет и цвет» и «Из прошлого в будущее». В каждой из них гостей ждут квесты, интерактивные стенды, мастер-классы и инсталляции. Будет много опытов и их объяснений. Помимо шоу, работает 35 образовательных программ: можно придумать и снять мультфильм, создать биомеханическую руку и построить катапульту. Дети смогут узнать, как создаются духи, и соберут свой аромат; поймут, почему мужчины, женщины и дети говорят по-разному; построят собственный город — экологичный, на почве без вредных примесей.

Российская академия наук

м. «Ленинский проспект», Ленинский пр-т, 32а.

8, 9 марта. Мастер-классы и интерактивные зоны: 10.00 — 19.00.

Шоу: 10.00, 13.00, 15.00.

От 990.

Будапештский симфонический оркестр цыган «100 скрипок»

В Москву на праздники прилетают артисты самого большого в мире цыганского коллектива — Будапештского симфонического оркестра цыган «100 скрипок».

Программа 2020 года состоит как из произведений классиков европейской академической музыки, так и народных мелодий разных стран. «В Доме музыки мы сыграем «Венгерские танцы» Брамса, вальс «На прекрасном голубом Дунае» Иоганна Штрауса-младшего, «Вальс цветов» Чайковского. Московская публика любит настоящее цыганское исполнение — свободное, энергичное и страстное», — рассказывает президент оркестра Нандор Фаркаш. Согласно обычаю, «ни один цыган не может быть над другим», поэтому каждым номером по очереди управляет один из солистов оркестра.

Московский международный Дом музыки

м. «Павелецкая», Космодамианская наб., 52, стр. 8.

9 марта. 15.00, 19.30.

От 1800.