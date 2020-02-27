Афиша: Венский оркестр и «Високосный концерт» Линды

Ну а в Париже-то вы пели?

Накануне женского праздника поймать весеннее настроение можно на концерте французской группы Paris Combo. На родине Paris Combo называют «лучшим французским культурным экспортом всех времен». На концерте коллектива из Парижа прозвучит самая разная музыка — французский шансон, американский свинг, итальянский фольклор и джаз-мануш. Участники определяют свой стиль как «музыка мира». За чувственный вокал в группе отвечает певица и аккордеонистка Белль дю Берри. «В Москве много любителей французского языка и музыки, публика всегда очень тепло нас принимает, — сказала нам Белль. — Мы исполним наши проверенные хиты, но будет также очень много песен с нового альбома Tako Tsubo».

Московский международный Дом музыки

м. «Павелецкая», Космодамианская наб., 52, стр. 8.

6 марта, 19:00.

От 1000.

Венский оркестр

Новую программу в Москве Венский филармонический Штраус-оркестр представляет со звездой венской оперной сцены Сэрой Гош. Чтобы послушать ее сопрано в Золотом зале Венской филармонии, зрители приезжают со всего мира. Певица может легко менять регистры и при этом быть убедительной в разных интонациях. В программе Штраус-оркестра собраны культовые произведения Штраусов (отца и сына), Моцарта, Шуберта, Ланнера, братьев Шраммель, также творения Баха и Россини.

Московский международный Дом музыки

м. «Павелецкая», Космодамианская наб., 52, стр. 8.

5 марта, 19:00.

От 1000.

«Замок желаний»

В «Замке желаний» заняты известные артисты мюзиклов — Игорь Портной и Андрей Белявский. Мистический сюжет премьерного мюзикла объединяет вечную тему любви, философию и психологию. В постановке сочетаются различные музыкальные жанры — от классики до рока, плюс разные стили хореографии. Шоу, которое длится более трех часов, проходит под живое музыкальное сопровождение рок-группы и струнного оркестра.

«Вегас Сити Холл»

м. «Мякинино», ул. Международная, 12.

6 — 7 марта. 19.00.

1750.

Линда

«Високосный концерт» Линды завершает зиму. Выступление певицы состоится 29 февраля — в високосный день, который случается раз в четыре года. Линда с музыкантами сыграет живой концерт на новой красивой площадке — крыше универмага «Цветной». Прозвучат в том числе некоторые композиции из нового альбома, выход которого намечен на весну.

Крыша универмага «Цветной»

м. «Цветной бульвар», Цветной бульвар, 15, стр. 1.

29 февраля, 20:00.

1600.