Афиша: оркестр Гленна Миллера и рок-поэма «Моби Дик»

Желтые тюльпаны — репетиция весны

Если вы хотите гарантированно заразиться весенним настроением, то вам дорога в «Аптекарский огород», где проходит выставка «Репетиция весны». Здесь вовсю уже цветут почти десять тысяч тюльпанов, нарциссов, крокусов, гиацинтов, а также распустились лилии, ландыши, сирень, подснежники, вишня, сакура, магнолии, миндаль и другие растения. Все они расцвели на два месяца раньше природного срока. Заставить растение зацвести помогает выгонка: для луковиц растений создаются специальные условия, благодаря которым они просыпаются и зацветают в любое запланированное время. Запахи здесь стоят чудесные и разнообразные.

Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород»

м. «Проспект Мира», проспект Мира, 26/1.

до 15 марта.

10:00 — 20:00.

300 р.

Оркестр Гленна Миллера

Концерт оркестра Гленна Миллера под руководством голландского дирижера Вила Салдена состоится в Москве в рамках юбилейного европейского тура. «В последние годы во многом благодаря шумному успеху фильма «Ла-Ла Ленд» Дэмьена Шазелла к джазу вновь обращено внимание миллионов слушателей. Наш оркестр хранит верность традициям, чтит и уважает творческое наследие современников, а также открыто приветствует новое. Именно поэтому в программе встречаются как Чайковский, так и Коул Портер, и Джордж Гершвин. Наши концерты порадуют как новичков, так и искушенных любителей джаза и свинга», — говорит руководитель оркестра дирижер Вил Салден.

Московский международный Дом музыки

м. «Павелецкая», Космодамианская наб., 52, стр. 8.

22 февраля.

15:00, 19:00.

от 1000 р.

«Моби Дик»

Рок-поэма «Моби Дик» — это сочетание рок-музыки с драматической театральной постановкой. Роман Германа Мелвилла (трагическая история капитана Ахава, обезумевшего от жажды мести огромному белому киту-убийце по имени Моби Дик) лег в основу музыкально-театральной постановки. В шоу соединились рок-музыка, поэзия, современный балет, трюки и актерская игра. Обещают масштабные декорации: к примеру, огромный китобойный корабль «Пекод». Рок-группа «Театр теней» написала специально для спектакля 21 рок-балладу, а также отвечает на сцене за живой звук, создавая атмосферу спектакля — рок-концерта.

ДК им. Горбунова

м. «Багратионовская», ул. Новозаводская, 27.

21–22 февраля, 27–28 марта. 19:00.

от 1000 р.