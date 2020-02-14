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Афиша: столичный марафон «Варвары» и «Маскарад» в театре имени Наталии Сац

Куда еще можно сходить в Москве в ближайшие дни.

Афиша: столичный марафон «Варвары» и «Маскарад» в театре имени Наталии Сац
Фото: предоставлено организаторами

Три девицы под окном в театр звали вечерком

Во МХАТ им. М. Горького — премьера реконструкции спектакля 1940 года «Три сестры» в постановке Немировича-Данченко. 2020 год — это год 160-летия со дня рождения Чехова, год 120-летия знаменитой пьесы и год 80-летия постановки. Исследовательская группа с участием опытных театроведов собирала в библиотеках, музеях и архивах материал о спектакле 1940 года, который позвелил восстановить утраченные моменты сценографии. Исторические декорации удалось сохранить, а вот с костюмами и реквизитом велась кропотливая работа.

В ролях: Ирина — Анастасия Рубеко, Ольга — Кристина Пробст, Маша — Наталия Медведева.

МХАТ им. Горького

м. «Тверская», Тверской бульвар, 22.

20 февраля, 20 марта. 19.00.

от 400.

«Маскарад»

В Детском музыкальном театре имени Наталии Сац есть и взрослый, вечерний репертуар. Одна из главных взрослых постановок театра — балет Кирилла Симонова «Маскарад» по одноименной пьесе Михаила Юрьевича Лермонтова. В постановке Кирилла Симонова артисты танцуют босиком и декламируют Михаила Угарова, а эмоциональная музыка Арама Хачатуряна помогает зрителям сопереживать героям.

Детский театр им. Н. И. Сац

м. «Университет», пр-т Вернадского, 5.

20 февраля. 19.00.

от 200.

Столичный марафон «Варвары»

В Малом театре — премьера спектакля «Варвары» по пьесе Максима Горького. Размеренную жизнь небольшого городка нарушает приезд инженеров из столицы. Местные жители встречают их с опасением, с приездом чужаков в городке завязываются конфликты, вспыхивают романтические чувства, разыгрываются сцены ревности — в общем, жизнь горожан меняется навсегда. В спектакле заняты: Валерий Афанасьев, Владимир Дубровский, Глеб Подгородинский, Людмила Титова, Ирина Леонова.

Малый театр

м. «Театральная», Театральный проезд, 1.

22 февраля. 18.00. 28 февраля. 19.00.

от 200.

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