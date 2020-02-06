Афиша: «Жара» в Сочи и «Танго страсти Астора Пьяццоллы»

«Жара» в Сочи

Фестиваль «Жара» впервые пройдет на курорте Красная Поляна. Концертное шоу состоится на площадке Wow Arena. В горах перед поклонниками выступят: Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Эмин, Егор Крид, Мари Краймбрери, Глюк’oZа, Жасмин и другие звезды. Ведущие шоу — Юлия Барановская и Константин Тарасюк. Основатель фестиваля Эмин Агаларов говорит, что вечеринка будет жаркой: «2020 год мы откроем в Сочи, на курорте Красная Поляна, среди заснеженных гор устроим по-настоящему жаркий праздник!»

Так как Красная Поляна — горнолыжный курорт, то в этот уикенд вы сможете освоить горнолыжные трассы или высокогорные качели. Так что если вы хотите устроить необычное свидание, день рождения или короткий отдых, то можно рвануть в Сочи. В середине марта здесь обещают +12 градусов.

Wow Arena

Сочи, Красная Поляна.

14 марта. 19:00.

от 3500.

«Снежная королева»

Премьерный спектакль по сказке Х.К. Андерсена в феврале пройдет в дни зимних каникул. История об искренней дружбе, верности и настоящей любви — одна из любимых детских сказок. Осколки «кривого зеркала» Снежной королевы разлетелись по всему свету. Попадая в глаза людей, они заставляют их видеть только дурное и злое, а вонзившись в сердце, превращают его в лед. Режиссер Рената Сотириади использует волшебство современного видеоарта, но за основу берет классический сюжет сказки Андерсена.

МХАТ им. Горького

м. «Тверская», Тверской бульвар, 22.

8, 15 февраля. 12:00.

от 400.

«Танго страсти Астора Пьяццоллы»

Музыкально-танцевальный проект, в котором исполнят самые популярные произведения аргентинского композитора Астора Пьяццолы: Oblivion, Chau Paris, Libertango, концерты из цикла «Времена года в Буэнос-Айресе» и другие. Танго и музыка легендарного композитора в исполнении симфонического оркестра Concord Orchestra не оставят равнодушными поклонников танго. Для всех зрителей в красных нарядах или с элементами красного в костюме приготовлены сувениры.

Государственный Кремлевский дворец

м. «Библиотека им. Ленина», ул. Воздвиженка, 1.

16 февраля. 18:00.

от 1000.