Афиша: юбилейный концерт Харатьяна и «Леди Гамильтон» в МХАТ им. Горького

Не вешать нос, гардемарин!

Дмитрию Харатьяну уже исполнилось 60 лет, юбилей артист отмечал с близкими. А празднование с коллегами и поклонниками еще впереди. На юбилейном концерте «Дороги любви» выступит сам виновник торжества, а также его многочисленные поющие друзья, среди которых Юрий Антонов, Лев Лещенко, Александр Розенбаум, Тамара Гвердцители, Лариса Долина, Валерия, Кристина Орбакайте, Игорь Николаев, Николай Басков, Олег Митяев, Гарик Сукачев, Александр Скляр, Михаил Боярский, Вячеслав Добрынин и многие другие. Ведущие концерта — Екатерина Гусева и Анастасия Макеева.

Государственный Кремлевский дворец

м. «Библиотека им. Ленина», ул. Воздвиженка, 1.

12 февраля. 19.00.

От 400.

«Любовь на лестничной клетке»

Пока в телеэфире продолжается сериал «След», один из самых известных актеров, в нем участвующих, играет также в театральную «Любовь на лестничной клетке». Речь — о заслуженном артисте России Владимире Ташлыкове, играющем в «Следе» майора ФЭС Круглова.

«Любовь на лестничной клетке» — это лирическая комедия по мотивам пьесы американского драматурга Джерома Чодорова. Главная героиня Дженнифер Фостер, разругавшись с бывшим мужем, оказывается без ключей у запертой двери собственной квартиры. И сталкивается со своим странноватым, хотя и не лишенным обаяния соседом по лестничной клетке — его и играет Ташлыков. Герои будут искать ответы на простые вопросы: как узнать настоящую любовь и научиться жить счастливо сегодняшним днем.

Конгресс-центр им. Плеханова

м. «Серпуховская», Стремянный переулок, 28, стр. 2А.

31 января. 19.30.

От 400.

«Леди Гамильтон»

Пьеса британского драматурга Теренса Реттигена в постановке заслуженного артиста РФ Александра Дмитриева «Леди Гамильтон» — история любви национального героя Великобритании адмирала Нельсона и леди Гамильтон. Основная тема — выбор между любовью и долгом: стоят ли решения, которые мы принимаем, тех жертв, которые при этом приносим. Френсис Нельсон (Татьяна Шалковская), благородная жена, ради любви и чести прощает неверного супруга, Эмма Гамильтон (Лариса Голубина) ради страсти сносит насмешки и презрение высшего общества. Ну а храбрец Горацио Нельсон (Максим Дахненко) готов вступить в бой с вражеской эскадрой, но не способен сделать единственно верный выбор между женой и возлюбленной, разумом и страстью, семейным счастьем и долгом офицера. Спектакль в феврале идет не только в Москве, но и отправится на гастроли. 11 февраля постановка будет представлена в Театре драмы в Ярославле, а 12 февраля — на сцене Костромского драматического театра.

МХАТ им. Горького

м. «Тверская», Тверской бульвар, 22.

1 февраля. 18.30.

От 300.