Афиша: День студента со Шнуром и всероссийская встреча одноклассников

Пофестивалим со Шнуром

День студента в этом году выпал на субботу, а грандиозный городской праздник по этому поводу устроят в выходной. Чтобы попасть на студенческий фестиваль, надо зарегистрироваться на сайте: обещают, что волонтеры найдут места всем, но пройти регистрацию все же необходимо. Причем приглашают и старшеклассников, и студентов, и тех, кто уже окончил вуз, но жаждет общения, новых знаний и молодежной музыки. Активностей ожидается много. В начале пройдут мастер-классы от успешных людей: можно будет задать вопросы и пообщаться с крупнейшими бизнесменами страны. И даже поучаствовать в бизнес-играх в команде с Владимиром Перельманом и другими асами бизнеса. Будут встречи и с медийными персонами: Сергеем Шнуровым, Тиной Канделаки, Сергеем Минаевым. За музыку отвечают в этот день: группа «Хлеб», Елена Темникова и Мот. Также обещают мастер-классы в области медиа, стартапов и финансов.

Регистрация на сайте: studfestmoscow.timepad.ru

Мегаспорт

м. «Динамо», Ходынский бульвар

26 января. 12.00.

бесплатно

«Время цыган»

Две реальности (экранная и музыкальная) составят единое действие в киноконцерте «Время цыган» при участии режиссера Эмира Кустурицы. Симфонический оркестр «Русская филармония» под управлением дирижера Сергея Тарарина одновременно с демонстрацией фильма исполнит музыку к нему. Кстати, именно музыкой из фильма «Время цыган» каждый год открывается официальная программа Каннского кинофестиваля. Эмир Кустурица выйдет на сцену рассказать о проекте, а в финале сыграет избранные композиции в сопровождение оркестра.

Московский международный Дом музыки

м. «Павелецкая», Космодамианская наб. 52, стр. 8.

3 февраля. 19.00.

от 3500.

Всероссийская встреча одноклассников

Зимой во многих школах страны принято устраивать встречу одноклассников. Запланирована и звездная встреча. Артисты исполнят хиты школьных дискотек, вспомнят неизданные истории из школьной жизни. На сцене страны для вас выступят: Елена Ваенга, Лариса Долина, Михаил Шуфутинский, Александр Буйнов, Вячеслав Добрынин, Владимир Пресняков, Стас Пьеха, Алсу, Михаил Боярский, Максим Аверин.

Государственный Кремлевский дворец

м. «Библиотека им. Ленина», ул. Воздвиженка, 1.

31 января. 19.00.

от 800.

«Международный день русского романса»

Концертная программа «Международный день русского романса» — из цикла «Звезды «Романсиады» в Кремле». Зрителей ждут выступления лучших исполнителей романса из России и 20 стран мира: Италии, США, Чили, Германии, Китая, Дании и других. Также в этот вечер на сцене: Большой сводный оркестр под управлением Дмитрия Дмитриенко.

Государственный Кремлевский дворец

м. «Библиотека им. Ленина», ул. Воздвиженка, 1.

1 февраля. 18.00.

от 500.