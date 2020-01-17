Афиша: балет «Снегурочка» и большой сольник Дмитрия Маликова

Стрижки модные любить и мужчиной дорожить

Главную роль в премьерном спектакле МХАТ им. Горького «Парикмахерша» играет Инга Оболдина. Пьеса — трагикомедия об обычной женщине из провинциального российского городка, мечтающей о появлении в ее жизни настоящего мужчины. Героиня Оболдиной — наивная мечтательница, живущая иллюзиями, убегающая в воображаемый мир от грустных реалий жизни. Она готова ждать, верить, обманываться, прощать и жертвовать собой. «Эта история о жизнестойкости и жизнелюбии русской женщины — из числа вечных, понятных для зрителей в любое время и в любой стране, — рассказывает о постановке художественный руководитель театра Эдуард Бояков. — Для нас важно, что вера героини в человека, вера в мужчину с большой буквы меняет окружающую действительность и окружающих людей. Жизнь продолжится. А именно в этом, в продолжении жизни, предназначение женщины — и человека вообще».

МХАТ им. Горького

м. «Тверская», Тверской бульвар, 22.

17, 31 января. 19.00.

от 400.

Дмитрий Маликов

В это сложно поверить, но 29 января Дмитрию Маликову исполнится 50 лет. Столь серьезный повод просто обязывает музыканта дать юбилейный концерт, где вместе с ним выступят звездные коллеги — Филипп Киркоров, Диана Арбенина, Эмин, Валерия, Александр Ревва, Наталья Ветлицкая, Инна Маликова и «Новые Самоцветы».

«Крокус Сити Холл»

м. «Мякинино», 65 — 66-й км МКАД.

31 января. 20.00.

от 900.

Звезды оперы

Оперная певица Хибла Герзмава пригласила на свой юбилейный праздничный концерт друзей. Среди гостей праздничного вечера — Анна Нетребко, Денис Мацуев, Юсиф Эйвазов, Дмитрий Ульянов, Владимир Спиваков и многие другие. Оперная дива, «золотое сопрано России» Хибла Герзмава — желанная гостья на самых именитых сценах мира. Большой юбилейный концерт «Хибла Герзмава и друзья» задуман как грандиозное театрализованное шоу, в котором зрители услышат самых знаменитых артистов современности.

Государственный Кремлевский дворец

м. «Библиотека им. Ленина», ул. Воздвиженка, 1.

19 января. 19.00.

7000.

Балет «Снегурочка»

25-летие творческой деятельности прима-балерина театра «Кремлевский балет» Наталья Балахничева отмечает на сцене, исполняя главную партию в балете. На сцене Государственного Кремлевского дворца будет представлена весенняя сказка Александра Островского «Снегурочка». Музыка Чайковского, постановка Андрея Петрова — зрителям обещают оригинальную хореографию, впечатляющие декорации, совершенство классического танца и актерского мастерства. За музыкальное сопровождение спектакля отвечает симфонический оркестр радио «Орфей».

Государственный Кремлевский дворец

м. «Библиотека им. Ленина», ул. Воздвиженка, 1.

24 января. 19.00.

от 200.