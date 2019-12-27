Афиша: «Спящая красавица» от Навки и «Щелкунчик» от Цискаридзе

Также можно сходить на елку, на которой новые знания и открытия становятся главными приключениями.

«Спящая красавица»

В ледовом шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» знаменитая сказочная история будет представлена в новой интерпретации. На льду выступят знаменитые фигуристы — действующая олимпийская чемпионка Алина Загитова, Петр Чернышев, Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас. Продюсер и исполнительница главной роли — олимпийская чемпионка Татьяна Навка. Музыкальные партии исполняют звезды эстрады. Голосом Элифеанты), чью роль на льду играет Татьяна Навка, стала Ани Лорак, а Александр Панайотов подарил свой голос Эриану, персонажу Петра Чернышева.

«Мегаспорт»

ст. м. «ЦСКА», Ходынский б-р, 3.

25 декабря — 7 января.

От 1000.

«Щелкунчик»

Звезда мирового балета Николай Цискаридзе дебютировал в качестве постановщика на сцене Детского музыкального театра, представив свою версию великого балета П. И. Чайковского. Он выбрал хореографию в редакции Василия Вайнонена, самую трогательную и нежную, для детской аудитории.

В доме Штальбаумов гости собираются на Рождество. Дети танцуют и получают подарки от крестного Дроссельмейера. Маше, дочери хозяина, досталась смешная зубастая кукла — Щелкунчик. В Машином сне ожившему Щелкунчику предстоит сразиться с Мышиным Королем, отправиться вместе с ней в путешествие по дивной стране, похожей на огромную, празднично украшенную елку, и превратиться в прекрасного принца, с которым Маша будет кружиться в танце.

Детский музыкальный театр

ст. м. «Университет», пр-т Вернадского, 5.

30 декабря. 14.00, 18.00.

31 декабря 12.00 и 16.00.

От 2000.

Научный Новый год от «Умной Москвы»

Научный Новый год от «Умной Москвы» — это елка, на которой новые знания и открытия становятся главными приключениями. События новогоднего приключения разворачиваются в Университете Дедов Морозов. К празднику все синтезы снега успешно проведены и запатентованы, гранты за разработку новых морозных узоров получены, кибернетические олени настроены и заряжены. Деду Морозу остается забрать все необходимое из лаборатории подаркостроения. Внезапно в здании начинает происходить что-то неладное. Привычные коридоры университета становятся запутанными, двери не поддаются, биологические образцы оживают, а химические установки произвольно изменяют направление протекания реакций. Чтобы праздник состоялся, ребятам придется выйти на связь с Дедом Морозом и помочь ему найти ключи от лаборатории. Вместе с подарками.

Культурный центр ЗИЛ и Новая Школа

ст. м. «Автозаводская», ул. Восточная, 4. к. 1.

ст. м. «Раменки», ул. Мосфильмовская, 88, к. 5.

25 — 30 декабря, 2 — 8 и 11 — 12 января.

От 2950