Афиша: новогодние спектакли в Малом и «Белоснежный бал Иоганна Штрауса» 

Сказки к нам приходят

В Малом театре новогодние спектакли «Снежная королева», «Золушка» и «Сказка о царе Салтане» идут и на основной, и на малой сцене. Храбрая Герда найдет младшего брата Кая и освободит его от колдовских чар Снежной королевы, Принц встретит Золушку и спасет ее от злой мачехи. Гостей театра ждут зрелищные и увлекательные развлечения еще до начала спектаклей. В фойе театра будет оборудовано множество зон с театральными мини-представлениями, забавными конкурсами и вручением вкусных подарков, цена которых включена в стоимость билетов.

Государственный академический Малый театр

м. «Театральная», Театральный пр-д, 1.

30 декабря — 8 января.

200 — 2200.

«Белоснежный бал»

Накануне Нового года симфонический оркестр Concord Orchestra представляет «Белоснежный бал Иоганна Штрауса». Шоу наполнено роскошной музыкой короля вальса и волшебными танцами. Вальсы венского композитора многие считают эталоном танцевальной музыки, которые исполняют на новогодних балах во всем мире. В концертной программе прозвучат популярные вальсы, польки и марши. Для всех зрителей, пришедших на шоу в белоснежных нарядах, приготовлены специальные новогодние подарки. В праздничном костюме должен быть один белый элемент — платье, блуза или туфли. Символом «Белоснежного бала» станет белая гвоздика.

Государственный Кремлевский дворец

м. «Библиотека им. Ленина», ул. Воздвиженка, 1.

28 декабря. 21.00.

От 1000.

«Тайна заколдованного принца»

Эта пьеса написана по мотивам сказки Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». Любимые герои выросли, только в душе они все те же дети, всем сердцем жаждущие чуда. Эта постановка о том, как важно быть ребенком и не потерять его в себе, история о вере и любви, о наивности и доброте. На сцене мы увидим множество чудес — от песочной анимации и проекции в зрительный зал до оживающих игрушек и театра теней, услышим музыку Петра Ильича Чайковского в исполнении оркестра театра под руководством народного артиста России Сергея Рудницкого. Накануне главной ночи в году спектакль создаст волшебное настроение и взрослым, и детям. В ролях: Алла Юганова, Анна Большова, Виктор Раков. В стоимость билета входит новогодний подарок.

Театр «Ленком Марка Захарова»

м. «Чеховская», ул. Малая Дмитровка, 6.

28 и 29 декабря.

12.00. 15.00. 18.00.

От 1000.