АФИША

Куда сходить на новогодних каникулах: шоу для детей, мюзиклы, спектакли 

В Зарядье, например, пройдет интересное интерактивное научное шоу для детей 

Куда сходить на новогодних каникулах: шоу для детей, мюзиклы, спектакли 
«Тайна новогоднего времени». Фото: предоставлено Цирковой мюзикл «Чиполлино». Фото: предоставлено организаторамиорганизаторами.

«Странный народ эти взрослые» 

Спектакль «Странный народ эти взрослые». Фото
Спектакль «Странный народ эти взрослые». Фото: официальный сайт театра Ленком

Трогательная и поучительная театральная фантазия о маленьком мальчике, который, путешествуя с планеты на планету, познает мир, учится любить и дружить. Спектакль по повести-сказке «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери можно смотреть в любом возрасте: взрослые заново могут ощутить себя детьми, а дети — почувствовать себя мудрее взрослых. В стоимость билета на спектакль входит новогодний подарок. 

«Ленком Марка Захарова» 

м. «Чеховская», ул. Малая Дмитровка, 6. 

21 — 30 декабря. 12.00. 15.00. 18.00. 

от 1000 руб. 

«Домовой в витрине» 

Новогодняя премьера спектакля по трогательной книге шведской писательницы Эльзы Бесков. Эта история о маленьком домовом, притворившемся куклой и случайно оказавшемся в магазине игрушек. Дети зайдут в кладовку к домовому, чтобы сыграть на музыкальных кастрюлях, окажутся в волшебной спальне, где смогут повеселиться на горе подушек и сделают елочную игрушку своими руками. Помимо представления, маленьких зрителей ждут новогодний квест и дискотека. 

ДК ВДНХ 

м. «ВДНХ», пр-т Мира, 119, стр. 84. 

21 декабря — 10 января. 

1300 — 2000. 

«Чиполлино» 

Цирковой мюзикл «Чиполлино». Фото
Цирковой мюзикл «Чиполлино». Фото: предоставлено организаторами

Зрелищный цирковой мюзикл «Чиполлино» делают артисты цирка, участники и призеры международных соревнований. В вокальных партиях участвуют все главные герои, на сцене только живой звук. Это — волшебно-поучительная история про мальчика-луковку Чиполлино с яркими номерами от артистов цирка создаст праздничное настроение для всей семьи! 

ДК им. Горбунова 

м. «Багратионовская», ул. Новозаводская, 27. 

27 декабря — 6 января.  

12.00. 15.00. 

от 500 руб.  

«Тайна новогоднего времени» 

«Тайна новогоднего времени». Фото
«Тайна новогоднего времени». Фото: предоставлено организаторами

Интерактивное научное шоу для детей. Никаких лекций, сцены и зрительного зала — только лаборатории, нескучная наука и увлекательные эксперименты, в которых сможет поучаствовать каждый гость. Юные ученые отправятся на помощь Деду Морозу в его Лабораторию времени. Там они узнают, как измерить время всеми возможными способами, разберутся в том, что такое водяные, атомные и химические часы, проведут множество опытов и решат увлекательные задачи. За 3 600 000 миллисекунд им предстоит спасти праздник, запустив уникальные «Часы Нового года». Сопровождать ребят в путешествии будут настоящие физики, химики и математики. Пять удивительных лабораторий Научно-познавательного центра «Заповедное посольство» парка «Зарядье» будут развлекать юных всезнаек. Тайна новогоднего времени покрыта снегом, шестеренками и литрами жидкого азота. 

Парк «Зарядье» 

м. «Китай-город», ул. Варварка, 6. 

27 декабря — 6 января.  С 15.00 до 18.40. 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

афишаафиша Москвымюзиклспектакль
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Куда сходить на новогодних каникулах: шоу для детей, мюзиклы, спектакли 
Интересно?
Поделись с друзьями: