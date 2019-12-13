Куда сходить на новогодних каникулах: шоу для детей, мюзиклы, спектакли 

«Странный народ эти взрослые»

Трогательная и поучительная театральная фантазия о маленьком мальчике, который, путешествуя с планеты на планету, познает мир, учится любить и дружить. Спектакль по повести-сказке «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери можно смотреть в любом возрасте: взрослые заново могут ощутить себя детьми, а дети — почувствовать себя мудрее взрослых. В стоимость билета на спектакль входит новогодний подарок.

«Ленком Марка Захарова»

м. «Чеховская», ул. Малая Дмитровка, 6.

21 — 30 декабря. 12.00. 15.00. 18.00.

от 1000 руб.

«Домовой в витрине»

Новогодняя премьера спектакля по трогательной книге шведской писательницы Эльзы Бесков. Эта история о маленьком домовом, притворившемся куклой и случайно оказавшемся в магазине игрушек. Дети зайдут в кладовку к домовому, чтобы сыграть на музыкальных кастрюлях, окажутся в волшебной спальне, где смогут повеселиться на горе подушек и сделают елочную игрушку своими руками. Помимо представления, маленьких зрителей ждут новогодний квест и дискотека.

ДК ВДНХ

м. «ВДНХ», пр-т Мира, 119, стр. 84.

21 декабря — 10 января.

1300 — 2000.

« Чиполлино »

Зрелищный цирковой мюзикл «Чиполлино» делают артисты цирка, участники и призеры международных соревнований. В вокальных партиях участвуют все главные герои, на сцене только живой звук. Это — волшебно-поучительная история про мальчика-луковку Чиполлино с яркими номерами от артистов цирка создаст праздничное настроение для всей семьи!

ДК им. Горбунова

м. «Багратионовская», ул. Новозаводская, 27.

27 декабря — 6 января.

12.00. 15.00.

от 500 руб.

«Тайна новогоднего времени»

Интерактивное научное шоу для детей. Никаких лекций, сцены и зрительного зала — только лаборатории, нескучная наука и увлекательные эксперименты, в которых сможет поучаствовать каждый гость. Юные ученые отправятся на помощь Деду Морозу в его Лабораторию времени. Там они узнают, как измерить время всеми возможными способами, разберутся в том, что такое водяные, атомные и химические часы, проведут множество опытов и решат увлекательные задачи. За 3 600 000 миллисекунд им предстоит спасти праздник, запустив уникальные «Часы Нового года». Сопровождать ребят в путешествии будут настоящие физики, химики и математики. Пять удивительных лабораторий Научно-познавательного центра «Заповедное посольство» парка «Зарядье» будут развлекать юных всезнаек. Тайна новогоднего времени покрыта снегом, шестеренками и литрами жидкого азота.

Парк «Зарядье»

м. «Китай-город», ул. Варварка, 6.

27 декабря — 6 января. С 15.00 до 18.40.