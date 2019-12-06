Афиша: елки, концерты, шоу и другие яркие новогодние шоу Москвы 

Концерт

Организаторы из года в год называют это мероприятие «Главный Новогодний Концерт». Основания для таких громких заявлений есть - здесь будет живой звук, вместе соберутся все звезды, обещающие публике неожиданные дуэты. На одной сцене выступят рок- и поп-артисты, исполнители шансона и джаза, классических романсов и рэпа. В общей сложности в «Крокусе» выступят более пятидесяти звезд, среди которых Стас Михайлов, Валерия, Леонид Агутин, Юрий Антонов, Анжелика Варум, Дмитрий Маликов, Тамара Гвердцители, Полина Гагарина, Витас, Сосо Павлиашвили, Лолита, Елена Ваенга, Ани Лорак, Мот, Александр Розенбаум и другие. Вот что говорит о предстоящем шоу певица Зара: «Для меня большая честь принимать участие в одном из главных новогодних концертов уходящего года. Мы готовим красивый подарок для наших зрителей - это будет дуэт с одним из мэтров нашей эстрады. Уже полным ходом идут репетиции. Надеюсь, мы всех удивим и порадуем!»

Добавим, что вести концерт будут Николай Фоменко, Валдис Пельш, Анастасия Макеева и Марина Ким.

«Крокус Сити Холл»

м. «Мякинино», 65 - 66-й км МКАД.

15 декабря. 19.00.

от 4000.

Цирк

«Пираты и затерянный остров» объединяет в себе цирковые и акробатические номера, экстремальные виды спорта и завораживающие трюки каскадеров. Герои шоу отправятся в путешествие и попадут на затерянный остров, который расположен далеко от цивилизации и хранит кучу интересных секретов. В постановке задействованы суперпрофессионалы: актеры, спортсмены, титулованные гимнасты и гимнастки - чемпионы мира и Европы, воспитанницы Ирины Винер-Усмановой.

Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой

м. «Спортивная», ул. Лужники, 24, стр. 24.

29 декабря - 8 января. 11.00, 14.00, 17.00.

от 1500 руб. елка

Шоу

Программа сольного концерта вокального квинтета «ПЯТЕRО» «20.20» включает в себя не только специальные новогодние треки, но и уже хорошо известные поклонникам группы композиции. Пятерка вокалистов выступит с инструментальным бендом: в результате в одни песни добавятся дерзкие нотки рока, а где-то зазвучит солнечный фанк.

Государственный Кремлевский дворец

м. «Александровский сад», ул. Воздвиженка, 1.

15 декабря. 18.00.

от 500.

Елка

Представление «День рождения Деда Мороза» перенесет гостей на борт огромного корабля, бороздящего не только океан, но и космос. Зрителям предстоит узнать тайну появления на Земле Деда Мороза и Снегурочки. Они смогут поиграть с воздушными облаками и морскими обитателями, заглянуть в гости к подземным гномам, справиться с огромным осьминогом и посетить несколько планет. Гигантский дирижабль совершит полет над зрительным залом! Бонусом к этому празднику для зрителей станет посещение крытого парка аттракционов и развлечений с бесплатным интерактивным шоу «Кругосветное путешествие».

Видеопоздравление Деда Мороза на сайте: www.7-raduga.ru

«Крокус Сити Холл»

м. «Мякинино», 65 -66-й км МКАДа.

21 декабря - 7 января. 12.00, 15.00, 18.00.

от 295.

Сказка

Сюжет фантастической новогодней сказки «Операция «Новый год» в Простоквашино» разворачивается в деревне Простоквашино, где известные всем герои решают нарядить лесную красавицу у себя во дворе. Но елка нужна и двум непослушным инопланетянам Хочухе и Нехочухе. Смогут ли поладить герои из Простоквашино с пришельцами? Об этом — в музыкальном представлении с загадками и головоломками для детей и взрослых.

Московский международный Дом музыки

м. «Павелецкая», Космодамианская наб., 52, стр. 8.

2 -8 января. 11.00, 14.00, 17.00.

от 1500 руб.

Научная фантазия

На научно-развлекательном новогоднем шоу для всей семьи «Путешествие на СеРверный полюс» можно стать полноправными участниками представления, которое перенесет зрителей в центр «СеРверного полюса» - места, где люди и машины работают вместе. В Российской академии наук расположатся лаборатории и интерактивные зоны, где каждый сможет примерить роль ученого или даже волшебника. Гостей ждут представление на большой сцене, мастер-классы и яркие научные экспонаты.

Российская академия наук

м. «Ленинский проспект», Ленинский пр-т, 32А.

20 -31 декабря, 2 -6 января. 11.00, 14.30, 18.00.

от 790 руб.

Спектакль

В театре «Школа современной пьесы» - премьера спектакля-кабаре «Елка для взрослых». В историческом особняке на Трубной площади вновь открывается знаменитое кабаре «Эрмитаж», в которое в начале ХХ века стремилась вся Москва. Какой была предновогодняя суета сто лет назад? Хруст белоснежных рубашек и ароматы французских духов, дворцовые интерьеры, угощения от шефа Люсьена Оливье… И, конечно, выступления артистов - Федора Шаляпина, Василия Качалова, Леонида Собинова… Как это было давно! Но история циклична и дарит нам удивительные вечера: в канун Нового года и в сочельник в спектакле-кабаре нас перенесут в пышное празднество эпохи русского модерна. Рождественская елка, мелодекламация, романсы Вертинского, песни из репертуара Леонида Утесова и Петра Лещенко, а также шампанское и легендарный салат оливье. В театрализованной программе участвуют ведущие артисты театра и музыканты. Ведущий - Вадим Колганов. Продолжительность - до последнего зрителя

Театр «Школа современной пьесы»

м. «Трубная», ул. Неглинная, 29, стр. 1.

28 декабря, 6 января. 20.00.

от 3500 руб.