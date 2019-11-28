Дирижер первого в мире танцующего оркестра: «Мы со зрителями стараемся сделать этот мир лучше»

Художественный руководитель проекта Concord Orchesta Фабио Пирола рассказал о своей команде и о шоу «Симфонические рок-хиты. Властелин Тьмы».

3 декабря на сцене «Крокус Сити Холла» состоится премьера шоу-мистерии «Симфонические рок-хиты. Властелин тьмы». Его создатель и по совместительству дирижер первого в мире танцующего оркестра Concord Orchestra Фабио Пирола ответил на несколько вопросов.

— Поздравляем вас с премьерой! Расскажите немного о шоу и о вашей команде.

— Concord Orchestra как коллектив существует с 2016 года. Наша команда состоит из 20 профессиональных музыкантов (как российских, так и иностранных). Они не только играют, но танцуют, импровизируют, воплощая на сцене сразу три амплуа: музыкальное, хореографическое, драматургическое. За три года мы отыграли более трехсот концертов.

— Скажите, а чем ваше шоу отличается от других симфонических программ?

— Во первых, репертуаром. Мы играем каверы легендарных рок-групп. Это Nirvana, Kiss, Pink Floyd, Metallica, AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Queen, Rammstein и многие другие. Во-вторых, каждая из композиций — это мини-спектакль, а все они объединены в шоу с общим сюжетом. «Симфонические рок-хиты. Властелин Тьмы» — это не первый эксперимент в таком формате.

— Можете раскрыть секрет, хотя бы приблизительно рассказав о сюжете?

— Тема нашего шоу вечная: борьба Добра со Злом. Наши музыканты выступают в образе рыцарей Тьмы, которые похитили у людей музыку. А мне досталась роль главного злодея: Властелина Тьмы. Роль эта очень неоднозначная, мой герой переживает процесс духовного перерождения. В конце концов Властелин Тьмы решает выступить против своего войска и вернуть людям музыку…

— А почему вы решили затронуть такую сложную тему?

— Мы хотели показать зрителям, что Зло не вечно и, как говорится, «самая темная ночь бывает перед рассветом». Поэтому наше шоу — жизнеутверждающее, мы вместе со зрителями стараемся сделать этот мир немного лучше!

— Спасибо за рассказ! Желаем вам и вашему оркестру успехов!

— Благодарю вас. Приходите на наше шоу, и вы убедитесь — жизнь полна чудес, в ней много потрясающих открытий и сюрпризов!

Более подробная информация о шоу и билеты — на официальном сайте www.concordorchestra.ru