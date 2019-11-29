Афиша: завершение проекта «Театральная Россия» и прекрасная Хаматова на сцене МТЮЗ 

Языки учите!

1 декабря в Москве пройдет Фестиваль языков, где лингвисты, носители языков, полиглоты и другие специалисты в занимательной форме расскажут о сотне языков. Выбирай любой! На фестивале можно получить интересную информацию об их изучении, языковой культуре разных стран, встретить новых друзей. На мероприятии можно получить много новых знаний и впечатлений в многонациональной среде. Будет организована детская площадка с уроками английского, занятиями языками с ростовыми куклами, загадками, мультиками и призами.

Регистрация на сайте: www.lingvafestivalo.info.

Высшая школа экономики

м. «Курская», ул. Старая Басманная, д. 21/4.

1 декабря. 11.30.

Бесплатно.

«Чайка 73458»

Осенние показы проекта «Театральная Россия» завершает киноверсия спектакля «Чайка 73458» в постановке Московского театра на Таганке. Проект покажут на большом экране

29 ноября в Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Санкт-Петербурге и Москве. В роли Ирины Аркадиной - Ирина Апексимова. Пятизначное число в названии спектакля — количество постановок по пьесе на начало 2017 года.

Узнать о других сеансах проекта и посмотреть спектакли онлайн можно на сайте: teatr-pro.ru.

Кинотеатр «Октябрь» м. «Смоленская», ул. Новый Арбат, 24.

29 ноября. 19.30.

« УтроВечер »

Спектакль по произведениям Юрия Левитанского «УтроВечер» поставил хореограф и танцовщик Владимир Варнава, включив в него музыку (от Баха и Генделя до Филипа Гласса и Арво Пярта) в исполнении пианистки Кати Сканави. На сцене Владимир Варнава и актриса Чулпан Хаматова рассказывают историю двух героев, вся жизнь и чувства которых пролетают на глазах у зрителей. Это история о том, как живем, что чувствуем и что упускаем из-за ежедневной рутины.

МТЮЗ

м. «Пушкинская», Мамоновский переулок, 10.

2 декабря. 19.00.

от 3000.