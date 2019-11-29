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Афиша: завершение проекта «Театральная Россия» и прекрасная Хаматова на сцене МТЮЗ 

В Москве также пройдет Фестиваль языков 

Афиша: завершение проекта «Театральная Россия» и прекрасная Хаматова на сцене МТЮЗ 
Фестиваль языков и Спектакль «Чайка 73458». Фото: предоставлено организаторами

Языки учите! 

Фестиваль языков. Фото
Фестиваль языков. Фото: предоставлено организаторами

1 декабря в Москве пройдет Фестиваль языков, где лингвисты, носители языков, полиглоты и другие специалисты в занимательной форме расскажут о сотне языков. Выбирай любой! На фестивале можно получить интересную информацию об их изучении, языковой культуре разных стран, встретить новых друзей. На мероприятии можно получить много новых знаний и впечатлений в многонациональной среде. Будет организована детская площадка с уроками английского, занятиями языками с ростовыми куклами, загадками, мультиками и призами. 

Регистрация на сайте: www.lingvafestivalo.info. 

Высшая школа экономики 

м. «Курская», ул. Старая Басманная, д. 21/4. 

1 декабря. 11.30. 

Бесплатно.  

«Чайка 73458»

Спектакль «Чайка 73458». Фото
Спектакль «Чайка 73458». Фото: предоставлено организаторами

Осенние показы проекта «Театральная Россия» завершает киноверсия спектакля «Чайка 73458» в постановке Московского театра на Таганке. Проект покажут на большом экране  

29 ноября в Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Санкт-Петербурге и Москве. В роли Ирины Аркадиной - Ирина Апексимова. Пятизначное число в названии спектакля — количество постановок по пьесе на начало 2017 года. 

Узнать о других сеансах проекта и посмотреть спектакли онлайн можно на сайте: teatr-pro.ru. 

Кинотеатр «Октябрь» м. «Смоленская», ул. Новый Арбат, 24. 

29 ноября. 19.30. 

«УтроВечер» 

Актриса Чулпан Хаматова. Фото
Актриса Чулпан Хаматова. Фото: КП/Булатов Алексей

Спектакль по произведениям Юрия Левитанского «УтроВечер» поставил хореограф и танцовщик Владимир Варнава, включив в него музыку (от Баха и Генделя до Филипа Гласса и Арво Пярта) в исполнении пианистки Кати Сканави. На сцене Владимир Варнава и актриса Чулпан Хаматова рассказывают историю двух героев, вся жизнь и чувства которых пролетают на глазах у зрителей. Это история о том, как живем, что чувствуем и что упускаем из-за ежедневной рутины. 

МТЮЗ 

м. «Пушкинская», Мамоновский переулок, 10. 

2 декабря. 19.00. 

от 3000. 

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Афиша: завершение проекта «Театральная Россия» и прекрасная Хаматова на сцене МТЮЗ 
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