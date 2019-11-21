О чем думает Рунет: главные темы Russian Internet Week 2019

RIW уже в 12-й раз объединит крупных отраслевых игроков, их проекты, инвесторов и представителей государства. RIW зарекомендовал себя как экспертная и образовательная площадка для конструктивного профессионального диалога, межотраслевого общения, диалога с властью, обмена опытом и достижениями IT-сферы.

Опираясь на опыт предыдущих лет и запрос со стороны отрасли, в 2019 году RIW ставит перед собой задачу стать центральной площадкой диалога государства и бизнеса, что отражается в программе форума и специальных мероприятиях. С 2019 года RIW приобретает статус важнейшего профессионального GR-мероприятия IT-отрасли.

Евгений Новиков, помощник Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, отметил основные темы для обсуждения:

«Мы в Минкомсвязи России подумывали о том, чтобы провести в этом году большой федеральный форум, посвященный нацпрограмме „Цифровая экономика“, и благодарны организаторам RIW, что они предложили для такого обсуждения свою площадку. Они обладают большой экспертизой и опытом по формированию грамотной B2G-повестки. Обсуждение нацпрограммы станет одной из важнейших частей программы RIW-2019. В рамках Недели российского интернета мы намерены подвести итоги 2019 года — во многом подготовительного к полноценной реализации программы. Расскажем о подключении первых 20 тыс. социально значимых объектов к высокоскоростному интернету, о том, как выстроена система мер поддержки „сквозных“ цифровых технологий, и т.д. Кроме того, обсудим вызовы и задачи на 2020 год. Многие проекты, которые в этом году находились на стадии проектных работ, тестирования и пилотирования, в 2020-м перейдут в полноценную реализацию. Это и обеспечение мобильной связью федеральных автотрасс, и прокладка подводной волоконно-оптической линии связи с Камчатки на Чукотку, и запуск нескольких суперсервисов, и работы по развертыванию сетей 5G в городах-миллионниках».

В рамках деловой программы предусмотрены треки по ключевым направлениям. Нацпрограммы — это и цифровые суперсервисы, и вопросы подготовки кадров для цифровой эпохи, и развитие инфраструктуры для цифровой экономики, и проблемы информационной безопасности. Отдельное внимание Министерство уделит теме развития сквозных цифровых технологий, или СЦТ. Для обеспечения единого стратегического подхода к развитию СЦТ в рамках Федерального проекта «Цифровые технологии» в настоящее время сформированы и утверждены дорожные карты по семи направлениям: нейротехнологии и искусственный интеллект; системы распределенного реестра; квантовые технологии; новые производственные технологии; компоненты робототехники и сенсорика; технологии виртуальной и дополненной реальностей; технологии беспроводной связи.

Сергей Плуготаренко, директор Российской Ассоциации Электронных коммуникаций (РАЭК):

«Неделя Российского Интернета — это масштабный форум, программа которого в этом году полностью состоит из тематических блок-конференций — таким образом, участники смогут быстро ориентироваться на площадке, выбирая те темы и тех спикеров, которые действительно им интересны. Программа форума в этом году будет насыщена смыслами, обсуждениями и аналитикой. Только в первый день RIW мы планируем рассказать о главных цифрах Экономики Рунета, аспектах цифровой экономики, Sharing Economy,

а также презентовать в рамках Недели Российского Интернета исследования на темы: Искусственный интеллект в бизнесе и ритейле, Экосистема/Экономика мобильных приложений в России (Jobs In Apps 2019), Цифровые компетенции музейных сотрудников, Дайджест „Право в IT“, а также расскажем про тренды Рунета 2020 и представим визионерский HOT-лист 2020».

Чем сегодня живет Рунет и о чем думает интернет-бизнес?

В программе RIW 2019, которая в этому году поделена на блок-конференции:

Digital Ads day

В данной блок-конференции секции на следующие темы: «Кейсы перформанс маркетинга», «Мобайл — точка входа всех рекламных коммуникаций», «Маркетинг в киберспорте», «Трафик есть, что дальше?».

В данной блок-конференции секции на следующие темы: «Кейсы перформанс маркетинга», «Мобайл — точка входа всех рекламных коммуникаций», «Маркетинг в киберспорте», «Трафик есть, что дальше?». Influencer Marketing day

Узнайте все о работе с блогерами! В программе блок-конференции следующие темы: «Международные кейсы Influencer Marketing», «Как агентства по работе с блогерами обманывают бренды», «Подходы, бенчмарки и тренды в Influencer Marketing», «Механики раскрутки блогеров».

Узнайте все о работе с блогерами! В программе блок-конференции следующие темы: «Международные кейсы Influencer Marketing», «Как агентства по работе с блогерами обманывают бренды», «Подходы, бенчмарки и тренды в Influencer Marketing», «Механики раскрутки блогеров». Digital Transformation

Спикеры секций данной блок-конференции поделятся опытом успешной трансформации бизнеса в условиях цифровизации. В программе секции по темам: «Цифровая трансформация транспорта», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная безопасность», «Суперсервисы».

Спикеры секций данной блок-конференции поделятся опытом успешной трансформации бизнеса в условиях цифровизации. В программе секции по темам: «Цифровая трансформация транспорта», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная безопасность», «Суперсервисы». PR, GR and Media

Самые крутые секции по Media — как и всегда на RIW! Выбирайте тему, интересную именно вам: «PR корпораций», «Медиа в современном обществе», «Зачем в 2020 году нужен веб-сайт?».

Самые крутые секции по Media — как и всегда на RIW! Выбирайте тему, интересную именно вам: «PR корпораций», «Медиа в современном обществе», «Зачем в 2020 году нужен веб-сайт?». Малый и средний бизнес

Секции данной блок-конференции — кладезь полезных знаний для представителей малого и среднего бизнеса. В программе следующие темы: «Женщины в бизнесе», «Выход российской компании на международный рынок», «Маркетинговая стратегия для малого и среднего бизнеса», «Программы государственной поддержки».

Секции данной блок-конференции — кладезь полезных знаний для представителей малого и среднего бизнеса. В программе следующие темы: «Женщины в бизнесе», «Выход российской компании на международный рынок», «Маркетинговая стратегия для малого и среднего бизнеса», «Программы государственной поддержки». Product Day

Спикеры секций подготовили доклады и кейсы на следующие темы: «Команда продукта в IT-проектах», «Продуктовый дизайн: бизнес, пользователи, технологии», «Продуктовый дизайн: технологии и аналитика».

Спикеры секций подготовили доклады и кейсы на следующие темы: «Команда продукта в IT-проектах», «Продуктовый дизайн: бизнес, пользователи, технологии», «Продуктовый дизайн: технологии и аналитика». Tech Show Day

Прогрессивная блок-конференция для тех, кто идет в ногу со временем. В программе следующие темы: «Цифровой урбанизм: что ждет умные города?», «Главная секция о технологиях и людях — 2019», «Роботы и VR/AR технологии».

Прогрессивная блок-конференция для тех, кто идет в ногу со временем. В программе следующие темы: «Цифровой урбанизм: что ждет умные города?», «Главная секция о технологиях и людях — 2019», «Роботы и VR/AR технологии». eCom Day

Насыщенная топ-темами и спикерами блок-конференция про электронную коммерцию. В программе секции на тему: «Маркетплейсы для интернет-торговли», «Инновационные модели ведения бизнеса», «Применении технологий ИИ в ритейле».

Насыщенная топ-темами и спикерами блок-конференция про электронную коммерцию. В программе секции на тему: «Маркетплейсы для интернет-торговли», «Инновационные модели ведения бизнеса», «Применении технологий ИИ в ритейле». Sharing economy day

ТОП-тема, взорвавшая российские СМИ этой осенью. Наши спикеры — за осознанное потребление. Секции блок-конференции: «Презентация исследования Sharing economy 2019», «Настоящее и будущее C2C торговли — какое оно в России?», «Шеринг в сфере транспорта: рост мобильности в мегаполисе».

ТОП-тема, взорвавшая российские СМИ этой осенью. Наши спикеры — за осознанное потребление. Секции блок-конференции: «Презентация исследования Sharing economy 2019», «Настоящее и будущее C2C торговли — какое оно в России?», «Шеринг в сфере транспорта: рост мобильности в мегаполисе». SMB Day

Для собственников бизнеса и менеджеров. В программе секции на темы: «Портал поставщиков: точка входа на рынок „малых“ закупок», «Аналитика соцсетей — цифры и тренды 2019/2020», «Инвестиции, развитие и проблемы ИТ-бизнеса в России».

Отметим, что в этом году особый акцент сделан на выстраивание эффективного B2G диалога — организаторы уверены, что RIW в очередной раз станет главной площадкой для поиска точек соприкосновения между государством и интернет-бизнесом.

Изучить программу

В текущем году Russian Internet Week впервые проходит в условиях цифровой трансформации российского общества и новых приоритетов, обозначенных в нацпроекте «Цифровая экономика». Поэтому ключевой идеей Russian Internet Week стала важность IT-технологий для граждан и делового сообщества, «электронный импульс» для улучшения жизни россиян и развития интернет-бизнеса.

«Москва на форуме будет представлять особую концепцию, вписанную в обновленный формат Недели. Это вариант развития технологичного мегаполиса в современном мире — города, близкого своим жителям, интересного туристам, полезного науке, бизнесу, экономике. Столица покажет собственный цифровой уровень, основанный на изучении глобальных практик, но освоенный на месте. Этот опыт уже востребован городами-миллионниками, а какие-то элементы пригодятся и в других городах России. Мы планируем провести две экспертные встречи заранее, а на RIW всех приглашаем в специальную зону «Точка.Москва», — отмечает Эдуард Лысенко, Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы.

В сценарий форума включен ряд мероприятий. Ожидается, что в них примут участие более 5 тысяч посетителей и более 35 000 зрителей в онлайне. Среди них: лидеры интернет-индустрии, руководители крупных компаний сектора, эксперты, лидеры мнений, инфлюенсеры, топовые блогеры Рунета и т.д. Участники, нацеленные на конструктивный диалог с государством, с явным запросом на взаимодействие в рамках конференционной программы, а также предусмотрены специальные зоны и мероприятия для организации удобных деловых переговоров, подписания соглашений и оформления меморандумов (нетворкинг B2G и G2B).

Справка

Неделя Российского Интернета — профессиональное мероприятие отрасли высоких технологий с 12-летней историей, главная площадка для открытого конструктивного диалога представителей интернет-индустрии, бизнеса и государства.

Обновленный формат RIW предполагает изменения в структуре и сюжете мероприятия: кросс-коммуникации, нестандартную подачу контента, нетворкинг и обширный выставочный модуль.

RIW-2019 пройдет 12-13 декабря в Москве, в Центре Международной Торговли (ЦМТ).

Сайт мероприятия: www.riw.moscow