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Евгения Медведева встретит новый год с Ильей Авербухом

Фигуристка получает поздравления с днем рождения.

Евгения Медведева встретит новый год с Ильей Авербухом
Знаменитой фигуристке Евгении Медведевой сегодня исполнилось 20 лет. Женя получила много поздравлений. Конечно же, спортсменку поздравил Илья Авербух  — они знакомы очень давно. Авербух уже много лет ставит для Медведевой программы.

Кроме того, в эти новогодние праздники Евгения Медведева будет кататься в ледовом шоу Авербуха «Волшебник страны ОЗ».

Илья Авербух считает, что у Медведевой еще все впереди: «20 лет — замечательная дата, когда еще все впереди, когда ты полон сил! Ты абсолютно счастливый человек, тебя любит вся страна. Тебе удалось стать не только большой чемпионкой, но и олицетворением красоты и женственности на льду, символом воли и желания развивать себя как личность и как спортсмен. Это очень ценно и будет всегда большим примером для всех тех, кто только сейчас первый раз встает на лед. Хочу поблагодарить тебя за все наши программы, которые нам удавалось создавать вместе. Я рад, что это были программы, с которыми ты дважды выигрывала чемпионаты Европы и мира. Жизнь продолжается, и мне очень радостно, что Новый год мы встретим вместе, и вместе будем работать над новым проектом «Волшебник страны ОЗ». Это будет твой первый опыт в ледовых спектаклях, и я уверен, что это будет весомый вклад в твою копилку побед и достижений, а также подготовка к новым победам и новым целям, которые ты перед собой ставишь».
Спектакль, в котором двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы Евгения Медведева стала главной героиней, — «Волшебник страны ОЗ» — пройдет в Москве с 27 декабря по 7 января.
Фото: Людвиг Вельницки.
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Евгения МедведеваИлья Авербух
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Евгения Медведева встретит новый год с Ильей Авербухом
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