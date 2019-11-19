Евгения Медведева встретит новый год с Ильей Авербухом

Знаменитой фигуристке Евгении Медведевой сегодня исполнилось 20 лет. Женя получила много поздравлений. Конечно же, спортсменку поздравил Илья Авербух — они знакомы очень давно. Авербух уже много лет ставит для Медведевой программы.

Кроме того, в эти новогодние праздники Евгения Медведева будет кататься в ледовом шоу Авербуха «Волшебник страны ОЗ».

Илья Авербух считает, что у Медведевой еще все впереди: «20 лет — замечательная дата, когда еще все впереди, когда ты полон сил! Ты абсолютно счастливый человек, тебя любит вся страна. Тебе удалось стать не только большой чемпионкой, но и олицетворением красоты и женственности на льду, символом воли и желания развивать себя как личность и как спортсмен. Это очень ценно и будет всегда большим примером для всех тех, кто только сейчас первый раз встает на лед. Хочу поблагодарить тебя за все наши программы, которые нам удавалось создавать вместе. Я рад, что это были программы, с которыми ты дважды выигрывала чемпионаты Европы и мира. Жизнь продолжается, и мне очень радостно, что Новый год мы встретим вместе, и вместе будем работать над новым проектом «Волшебник страны ОЗ». Это будет твой первый опыт в ледовых спектаклях, и я уверен, что это будет весомый вклад в твою копилку побед и достижений, а также подготовка к новым победам и новым целям, которые ты перед собой ставишь».

Спектакль, в котором двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы Евгения Медведева стала главной героиней, — «Волшебник страны ОЗ» — пройдет в Москве с 27 декабря по 7 января.