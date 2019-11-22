Афиша: цирк Дю Солей и «Дискотека 80-х»! 

А популярный актер и телеведущий Александр Олешко прочтет «Сказку о царе Салтане» в Кремле

Скорей на Дю Солей!

Начинается новый гастрольный тур по нашей стране знаменитого канадского проекта Cirque du Soleil. Стартует турне с представления в Москве. В этот раз нам покажут шоу CRYSTAL, в котором впервые в истории компании высочайшие стандарты исполнения акробатических номеров перенесли на лед. В постановке фигурное катание изящно переплетается с цирковыми дисциплинами - трапецией, партерной акробатикой. В составе артистов, которые порадуют столичных зрителей, фигуристы, конькобежцы-экстремалы, фристайлеры, акробаты и музыканты из 11 стран.

ДС «Лужники»

м. «Воробьевы горы», ул. Лужники, д. 24, стр. 2.

22 ноября - 8 декабря.

от 2000.

«Дискотека 80-х»

Международный музыкальный фестиваль «Авторадио» «Дискотека 80-х» пройдет в Москве в 18-й раз. Зрителей ждет встреча со звездами эпохи диско, чьи золотые хиты многие помнят наизусть. Участниками фестиваля станут Thomas Anders, C. C. Catch, Pupo, Sandra, ансамбли London Beat, Bad Boys Blue и Alphaville, а также Лев Лещенко, Вячеслав Добрынин, Олег Газманов, Евгений Маргулис, Андрей Державин, Сергей Минаев, Владимир Маркин, «Альянс», «Дюна», «Здравствуй, песня». Специальным гостем шоу станет группа «Руки Вверх!».

СК «ЦСКА Арена»

м. «Автозаводская», МЦК «ЗИЛ»,

ул. Автозаводская, д. 23А.

29 ноября. 20.00.

от 2500.

«Сказка о царе Салтане »

Популярный актер и телеведущий Александр Олешко прочтет «Сказку о царе Салтане» в Малом зале Кремлевского дворца. В этом спектакле звучит классическая музыка, также во время представления создается песочная анимация. Постановкаприурочена к 220-летию Александра Сергеевича Пушкина, в представлении участвует струнный квартет «Мелодион».

Государственный Кремлевский дворец

м. «Библиотека им. Ленина», ул. Воздвиженка, д. 1.

1 декабря. 12.00.

от 500.