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Александр Олешко представит «Сказку о царе о Салтане»

1 декабря в Малом зале Кремлевского дворца Александр Олешко в сопровождении песочного шоу, струнного квартета «Мелодион» и Музыкального театра «BRAVO» прочитает сказку для детей и взрослых.

Александр Олешко представит «Сказку о царе о Салтане»
Фото предоставлено рекламодателем

В исполнении заслуженного артиста России зрители услышат (а благодаря песочному шоу и увидят) «Сказку о царе Салтане» – знаменитое произведение А.С. Пушкина. Постановка приурочена к 220-летию великого русского писателя и поэта.

Это семейное представление в нестандартном, игровом формате, с необычайно добрым и волшебным сюжетом, вернет всех взрослых в детство, а всех ребятишек увлечет в потрясающий сказочный мир произведений А.С. Пушкина. Главные герои сказки — царь Салтан, его жена, сын-богатырь князь Гвидон, прекрасная царевна Лебедь и другие персонажи — вновь предстанут пред своими слушателями в песочных картинах, создавая красочные образы в их фантазии!
Харизма Александра Олешко придаст героям сказки свой неповторимый образ, а музыка П.И. Чайковского, А. Вивальди, Н.А. Римского-Корсакова, виртуозно исполненная струнным квартетом «Мелодион», дополнит образную картину и ощущения от увиденного.

Поэзия Пушкина уникальна: она музыкальна и описательна одновременно. Образы «пушкинских» героев настолько ярки, что не перестают быть интересными вот уже не одно столетие. Сказки Александра Сергеевича можно увидеть на современных сценических площадках в разных интерпретациях, но именно формат песочно-музыкального мультфильма, рождающегося в «живом» исполнении прямо на глазах у зрителей, погружает в мир фантастических образов, помогая ребёнку самому довершить в сознании образ персонажа, возникающий из музыки, слова и песочной анимации. Это и есть настоящее творчество!

Творческий коллектив:

  • Автор проекта – лауреат международных конкурсов Наталья Тупикова-Мороз;
  • Игровое чтение – заслуженный артист России Александр Олешко;
  • Рисование песком (песочный «мультфильм») – Лилия Чистина;
  • Детский музыкальный театр «BRAVO»;
  • Струнный квартет «Мелодион» – лауреаты международных конкурсов Деннис Гасанов (скрипка), Маргарита Тимошенко (скрипка), Наталья Тупикова-Мороз (альт), Александр Кипелов (виолончель).

Подробнее: https://kremlinpalace.org/events/aleksandr-oleshko-spektakl-skazka-o-care-saltane-k-220-letiyu-a-s-pushkina

Приобрести билет: https://kremlinpalace.org/buy/601974

 

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Александр Олешко представит «Сказку о царе о Салтане»
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