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В Кремле пройдет гала-концерт звёзд балета «Марис Лиепа. С любовью»

Мероприятие состоится в рамках ежегодного проекта Андриса Лиепы «Автографы и имиджи».

В Кремле пройдет гала-концерт звёзд балета «Марис Лиепа. С любовью»
Марис Лиепа. Фото предоставлено рекламодателем

1 декабря на сцене Государственного Кремлевского дворца состоится грандиозный гала-концерт звезд мирового балета «Марис Лиепа. С любовью» в рамках проекта «Автографы и имиджи». Имя Мариса Лиепы навсегда вписано в историю танца и в сердца любителей балета. В нем всё – слава, харизма, блестящие победы, одержанные на лучших сценах мира и, конечно, любовь… Зрителей ждут открытия и премьеры, фрагменты лучших классических балетов, в которых блистал неподражаемый Марис, а также современные постановки в исполнении звезд мирового балета.

Режиссер и ведущий концерта народный артист России Андрис Лиепа готовит для зрителей не просто вечер воспоминаний, а вечер-праздник, особая атмосфера которого напомнит публике об огромном обаянии, харизме Мариса Лиепы, о его безграничной любви к жизни, профессии, искусству.

Юлия Махалина и Ксандер Париш. Фото предоставлено рекламодателем

В концерте примут участие прима-балерина Мариинского театра народная артистка РФ Юлия Махалина, народная артистка РФ Илзе Лиепа, народный артист РФ Дмитрий Гуданов, прима-балерина Большого театра заслуженная артистка России Екатерина Крысанова, Мария Эйхвальд, премьеры Мариинского театра Владимир Шкляров и Кимин Ким, а также Бахтияр Адамжан («Астана Опера»), Константин Аллен (Национальный балет Нидерландов), Джулиан МакКей (Михайловский театр) и другие.

Андрис Лиепа: «Мой отец, Марис Лиепа, – икона мирового танца, в 20 лет он стал солистом Большого театра, в паре с Майей Плисецкой прославил советский балет. Майя Плисецкая говорила о нем: «У него свой стиль – лирического принца, потому что у него такая аристократическая внешность, которая очень хорошо смотрится со сцены. Как в сказках – благородство и внешняя красота». Это было сильнейшее впечатление детства – видеть отца в роли Красса в балете «Спартак», на сцене он командовал легионом. Отец отдавал театру все, включая свою душу, а я, когда вырос, понял, что театру можно отдавать все свое время, силы, но душу надо оставлять для другого. Для меня этот вечер 1 декабря будет особенным – все выступления звезд балета будут посвящены только ему, великому Марису Лиепе».

1 декабря, 19:00

Билеты от 700 до 14 000 рублей

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В Кремле пройдет гала-концерт звёзд балета «Марис Лиепа. С любовью»
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