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Юлия Ковальчук сыграла Кэрри Брэдшоу

В новом клипе певица примерила на себя образ писательницы Сары Джессики Паркер из сериала "Секс в большом городе"

Юлия Ковальчук сыграла Кэрри Брэдшоу

В свой день рождения, 12 ноября, Юлия Ковальчук презентовала клип на песню «Чувствуй». Съёмки проходили в пустыне, заброшенных деревушках, горах, в Барселоне и национальных парках. Порой хрупкой певице приходилось шагать несколько километров пешком. Юлия в новом клипе наконец-то решилась примерить на себя образ писательницы Сары Джессики Паркер из сериала «Секс в большом городе» — недаром же её не один раз сравнивали с популярной героиней. По сюжету клипа молодая сексуальная писательница, размышляя над новым романом, проецирует образы будущих героев книги на себя… И вскоре встречает лирического героя в реальной жизни — его играет актер-испанец.

Юлия Ковальчук объясняет свой выбор: «На самом деле, сюжет мне очень близок по мироощущению: всё происходит в Испании, моём месте силы. Мы проехали тысячи километров, было непросто, но такие красоты стоят того, как и наши чувства — не думайте, самого главного глазами не увидишь…»

Сегодня Юлии исполнилось 37 лет: «Я до сих пор в душе безумная девчонка, хотя тонны ответственности и опыта периодически давят на меня. Я до сих пор плачу по пустякам, и слишком, даже по-мужски, собрана и прагматична в серьёзных ситуациях. Я до последнего стараюсь видеть в людях хорошее, хотя предавали меня бесчисленное количество раз. Я разорву всех за свою семью. И я до сих пор верю, что если очень-очень честно трудиться и чего-то хотеть, то это обязательно осуществится. Сегодня у меня премьера клипа «Чувствуй», и я знаю, что каждая капелька вашего внимания к нему для меня является бесценной!»

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Юлия Ковальчук
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Юлия Ковальчук сыграла Кэрри Брэдшоу
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