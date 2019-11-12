Встречайте премьеру мюзикла «Красная шапочка & Серый волк»

20 ноября АНО «Музыкальное сердце театра» представляет московскую премьеру мюзикла «Красная шапочка & Серый волк». Спектакль посвящается памяти одного из лучших детских композиторов современности Евгения Крылатова, успевшего отметить в этом году своё 85-летие.

Маленькая девочка отправляется к бабушке, чтобы поздравить её с днём рождения. По дороге она встречается с Серым волком и беспечно рассказывает, где живет её Бабушка… Так начинается известная во всем мире сказка о Красной шапочке. Но дальше история приобретает неожиданный поворот — Бабушка таинственным образом исчезла! И самый добрейший в мире Волк оказывается под подозрением, что он скушал Бабушку и, кажется, что спасенья ему не видать! Волку и Красной шапочке предстоит подружиться и спасти Бабушку, преодолев свои страхи. К тому же ещё не известно — кому не повезло больше: Бабушке или похитителю!

Музыка — народный артист России Евгений Крылатов

Либретто и стихи — Наталья Кузьминых

Режиссёр-постановщик — Светлана Горшкова

Художник-постановщик — Ольга Шагалина

В заглавной роли — Елизавета Савина, София Фанта, Алина Шемонаева, в остальных ролях артисты московских театров и мюзиклов — Илья Викторов, Мария Плужникова, Алексей Кондрахов, Валентин Бугаев, Светлана Рубан, Ирина Смирнова, Евгения Белова, Валерия Королёва, Евгений Градусов, Роман Рассказов и юные воспитанники Театральной студии Светланы Горшковой.

Московская светская премьера пройдёт во Всемирный день ребёнка — 20 ноября 2019 года на сцене Театра «Модерн».

«Красная Шапочка» — одна из последних работ народного артиста России, композитора Евгения Крылатова, автора музыки к культовым российским кинофильмам и мультфильмам: «Приключения Электроника», «Чародеи», «Гостья из будущего», «Достояние республики», «Ох, уж эта Настя!», «И это всё о нём», мультипликационной трилогии «Простоквашино» и многим другим.

Автор либретто Наталья Кузьминых — поэт-песенник, автор либретто и стихов мюзиклов для всей семьи: «Человек-амфибия», «Царевна-лягушка», «Маугли и Лия. История любви», «Большое сердце маленького Хрю», «Аленький цветочек», «Приключения Ромки и Бобика в компьютерном царстве», «Принцесса на горошине», «Богатырь из теста», «Следствие ведет снеговик», «Посадил бы дед репку» и др., поставленных во многих театрах страны. Её песни «Косички», «Кашка», «Веселый спор», «Незадачливый кот», «Модная матрешка», «Мальчишкины мечты», «Веселая такса» — хиты «Детского радио» и звучат практически во всех детских садах и школах, а «Школьный выпускной» — на всех выпускных вечерах в России.

Режиссёр-постановщик спектакля Светлана Горшкова — актриса, режиссёр, педагог, руководитель театральной студии, известна постановками культового мюзикла «Алые паруса» Максима Дунаевского, мюзикла «Мечтатели», спектаклей «Юная любовь в пяти театральных измерениях» и «Война глазами детей».

Художник-постановщик Ольга Шагалина работала как сценограф и художник по костюмам в РАМТе, Театре им. Маяковского Театре п/р О.П. Табакова, Театре Et Cetera, Театре сатиры и многих других, оформляла мюзиклы различных театров и продюсерских компаний. Среди её работ — такие известные проекты, как «Растратчики», «Алые паруса», российская версия мюзикла «Продюсеры». Лауреат театральных премий «Дебют», «Золотая Маска», «Гвоздь сезона», «Музыкальное сердце театра».

Постановка реализуется АНО «Музыкальное сердце театра» при участии средств гранта Департамента культуры г. Москвы «Открытая сцена».

АНО «Музыкальное сердце театра» — уникальная организация культурно-просветительской направленности, осуществляющая инновационные творческие и образовательные проекты. На нашем счету не только одноимённый национальный фестиваль — первый и единственный смотр музыкальных театральных постановок со всей России, но и целый ряд не имеющих аналогов значительных событий и инициатив в сфере театральной культуры: Мюзикл Максима Дунаевского «Алые паруса» (2019), Первый всероссийский театральный фестиваль «Месяц в деревне» в г. Орёл (2018), Городской мюзикл «Маяковский» в Театре Луны (2018), Спектакль-урок «Юная любовь в пяти театральных измерениях» в Театре «Модерн» (2017), Гуманистический проект «Война глазами детей» (2016), Гастроли мюзикла «Вестсайдская история» новосибирского театра «Глобус» в Москве (2010), Мастер-классы бродвейских профессионалов (2007) и другие инициативы.

Дополнительная информация, интервью и аккредитация — Борис Тарасов press@musicalheart.ru, м. +7 925 5063800