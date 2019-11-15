Афиша: концерт Максима Галкина и возвращение Николая Носкова 

Максим Галкин

Каждую неделю мы видим телеведущего Максима Галкина в эфире Первого канала. А вот посмотреть на Максима лично можно будет в Кремлевском дворце, где он дает сольный концерт. Миниатюры, репризы, театральные зарисовки, совсем новые номера и любимые зрителями постановки в исполнении артиста вызывают массу эмоций, взрыв смеха и провоцируют хорошее настроение.

Государственный Кремлевский дворец

м. «Библиотека им. Ленина», ул. Воздвиженка, 1.

29 ноября. 19.00.

От 1500 руб.

Soprano

Уникальность этого вокального женского проекта в том, что в Soprano можно услышать многообразие и богатство всех существующих в природе голосов: от самого высокого (колоратурное сопрано) до самого низкого (меццо). Вокалистки Sopranо исполняют классику, поп-музыку, рок, романтические баллады, фолк, джаз. Новый формат музыкального шоу от коллектива Михаила Турецкого - это интерактив с публикой, яркие образы и, конечно же, женский вокал. В ноябре и декабре Sopranо гастролирует по регионам страны с юбилейным туром в честь 10-летия коллектива. А весной будет большой концерт в Москве.

«Крокус Сити Холл»

м. «Мякинино», 65 - 66-й км МКАД.

22 марта. 19.00.

От 1500 руб.

Мадам Баттерфляй

Показ спектакля-посвящения Наталии Сац «Мадам Баттерфляй» Джакомо Пуччини состоится в честь 115-летия со дня создания оперы. Этот спектакль Георгий Исаакян восстановил к 50-летию театра, посвятив его памяти Наталии Сац. Постановка - один из талисманов театра, который учит бережно и ответственно относиться к любви и чувствам других.

Театр им. Н. И. Сац

м. «Университет», пр-т Вернадского, 5.

21 ноября. 19.00

От 200 руб.

Николай Носков вернулся «Живой»

Николай Носков после болезни возвращается на сцену с новой программой «Живой». К работе над пластинкой «Живой» Николай Носков приступил год назад при поддержке друга, продюсера Виктора Дробыша. Откроет концерт Носкова звезда мирового балета Сергей Полунин. Живые выступления артистов пройдут в сопровождении оркестра Red Square Band. В концерте примут участие Диана Арбенина, Валерия, Стас Пьеха, Александр Розенбаум, Слава, Наргиз, Лолита, Владимир Пресняков, Евгений Маргулис и многие другие.

«Крокус Сити Холл»

м. «Мякинино», 65 -66-й км МКАД.

9 декабря. 20.00.

От 1500 руб.