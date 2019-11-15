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Афиша: концерт Максима Галкина и возвращение Николая Носкова 

Также можно сходить на показ спектакля-посвящения Наталии Сац «Мадам Баттерфляй» Джакомо Пуччини. 

Афиша: концерт Максима Галкина и возвращение Николая Носкова 
Юморист, ведущий Максим Галкин. Фото: ЭГ/Безбородова Кристина. Певец Николай Носков. Фото: Globallookpress/Анатолий Ломонов

Максим Галкин 

Юморист, ведущий Максим Галкин. Фото
Юморист, ведущий Максим Галкин. Фото: ЭГ/Безбородова Кристина

Каждую неделю мы видим телеведущего Максима Галкина в эфире Первого канала. А вот посмотреть на Максима лично можно будет в Кремлевском дворце, где он дает сольный концерт. Миниатюры, репризы, театральные зарисовки, совсем новые номера и любимые зрителями постановки в исполнении артиста вызывают массу эмоций, взрыв смеха и провоцируют хорошее настроение. 

Государственный Кремлевский дворец 

м. «Библиотека им. Ленина», ул. Воздвиженка, 1. 

29 ноября. 19.00. 

От  1500 руб. 

Soprano 

Музыкальное шоу от коллектива Михаила Турецкого-Soprano. Фото
Музыкальное шоу от коллектива Михаила Турецкого-Soprano. Фото: официальный сайт Soprano

Уникальность этого вокального женского проекта в том, что в Soprano можно услышать многообразие и богатство всех существующих в природе голосов: от самого высокого (колоратурное сопрано) до самого низкого (меццо). Вокалистки Sopranо исполняют классику, поп-музыку, рок, романтические баллады, фолк, джаз. Новый формат музыкального шоу от коллектива Михаила Турецкого - это интерактив с публикой, яркие образы и, конечно же, женский вокал. В ноябре и декабре Sopranо гастролирует по регионам страны с юбилейным туром в честь 10-летия коллектива. А весной будет большой концерт в Москве. 

«Крокус Сити Холл» 

м. «Мякинино», 65 - 66-й км МКАД. 

22 марта. 19.00. 

От  1500 руб. 

Мадам Баттерфляй 

Спектакль «Мадам Баттерфляй». Фото
Спектакль «Мадам Баттерфляй». Фото: официальный сайт театра им.  Н. И. Сац.

Показ спектакля-посвящения Наталии Сац «Мадам Баттерфляй» Джакомо Пуччини состоится в честь 115-летия со дня создания оперы. Этот спектакль Георгий Исаакян восстановил к 50-летию театра, посвятив его памяти Наталии Сац. Постановка - один из талисманов театра, который учит бережно и ответственно относиться к любви и чувствам других. 

Театр им.  Н. И.  Сац 

м. «Университет», пр-т Вернадского, 5. 

21 ноября. 19.00 

От  200 руб. 

Николай Носков вернулся «Живой»

Певец Николай Носков. Фото
Певец Николай Носков. Фото: Globallookpress/Анатолий Ломонов

Николай Носков после болезни возвращается на сцену с новой программой «Живой». К работе над пластинкой «Живой» Николай Носков приступил год назад при поддержке друга, продюсера Виктора Дробыша. Откроет концерт Носкова звезда мирового балета Сергей Полунин. Живые выступления артистов пройдут в сопровождении оркестра Red Square Band. В концерте примут участие Диана Арбенина, Валерия, Стас Пьеха, Александр Розенбаум, Слава, Наргиз, Лолита, Владимир Пресняков, Евгений Маргулис и многие другие. 

«Крокус Сити Холл» 

м. «Мякинино», 65 -66-й км МКАД. 

9 декабря. 20.00. 

От  1500 руб. 

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Афиша: концерт Максима Галкина и возвращение Николая Носкова 
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