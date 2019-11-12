«ЗВЕРООПЕРА»

В спектакле каждая из пяти басен решена в особом музыкальном ключе. В одном эпизоде зрители узнают классическую русскую оперу, в другом – американский мюзикл или итальянскую оперу… А объединят все разные истории в один сюжет Проказница-Мартышка, Осел, Козел да Косолапый Мишка, которые решили сыграть квартет.

О том, что у них получилось, узнаем на спектакле, созданном композитором Игорем Холоповым, либреттистом Роксаной Сац, режиссером Валерием Меркуловым и художником Степаном Зограбяном. Кстати, в театре ждут тех зрителей, кому уже исполнилось шесть лет.

Где: Детский музыкальный театр имени Наталии Сац, проспект Вернадского, 5

Когда: 30 ноября в 12.00