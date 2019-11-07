МУЗ-ТВ анонсировал съемки новогодней ночи с артистами и зрителями

24 ноября в московском клубе Adrenalinе Stadium состоится концерт-съёмка «Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!». Участником может стать любой желающий.

24 ноября в московском клубе Adrenalinе Stadium состоится концерт – съёмка «Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!», который выйдет в эфир национального музыкального телеканала в новогоднюю ночь, сразу после боя курантов.

Телеканал подготовил сказочный подарок гостям праздника: в новогоднюю ночь каждый, кто придет на дискотеку «МУЗ-ТВ», сможет увидеть на экране любимого телеканала… себя! Все гости станут полноправными участниками концерта «Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!» наравне с популярными артистами.

Зрителей ждут более четырех часов настоящей новогодней атмосферы, феерии звука, света и спецэффектов, звёздные ведущие и самые зажигательные танцы в лучших традициях ярких концертов телеканала «МУЗ-ТВ». Любимые артисты исполнят хитовые треки уходящего года и подарят неповторимое настроение самого ожидаемого праздника зимы!

В этот вечер согревать прямо со сцены и отвечать за праздничный настрой будут топовые артисты телеканала: Artik & Asti, Елена Темникова, Диана Арбенина, A’Studio, Cream Soda, Артём Качер, Юлианна Караулова «Дискотека Авария», Ирина Дубцова, Митя Фомин, Альбина Джанабаева, Анна Плетнёва, Alekseev, Quest Pistols Show, Бьянка, Анна Седокова, «ВИА Гра», Согдиана и многие другие.

«МУЗ-ТВ» приглашает встретить Новый год первыми, окунуться в новогоднюю сказку и стать частью большого праздничного новогоднего концерта на любимом музыкальном телеканале!

Билеты на сайте concert.ru