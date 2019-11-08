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Сольный концерт группы «Пятеrо» пройдет в Кремле

Зрителей ждет новогодняя программа «20:20».

Сольный концерт группы «Пятеrо» пройдет в Кремле

Дата: 15 декабря
Адрес: Москва, ул. Воздвиженка 1, малый зал Государственного Кремлевского дворца
Время начала концерта: 19:00

Каждый из нас, в независимости от возраста, верит в новогоднее волшебство и загадывает желания под бой курантов.
Каждый ждет, что будущий год будет ярче, удачнее и счастливее. И действительно будет, если встретить его с правильным настроем!

Так что же может быть лучше живого, качественного звука в исполнении одного из самых популярных бойз-бендов Москвы с авторской программой. Вас ждет как классика жанра, так и современные треки, под которые будет трудно усидеть на месте.
Вы готовы?

О программе:
Магия цифр наступающего 2020 года подарила группе «Пятеrо» идею к созданию программы «20:20», которая включает в себя не только новогодние треки, но и всеми любимые старые и новые песни, которые каждый из вас слышал хоть раз в жизни, если не больше. Ну а то, что они есть у вас в плейлистах, даже не сомневаемся!

Кроме этого, всех поклонников творчества «Пятеrо» ждет новая фишка — выступление группы с инструментальным бендом. Многие композиции зазвучат совсем иначе: где-то добавятся дерзкие нотки рока, где-то зазвучит солнечный фанк.

Вас ждет кроссовер, а именно смесь из академической и современной музыки, которую «Пятеrо» преподносят в оригинальном и индивидуальном стиле.

Конечно же, и не обойдется без творческих сюрпризов и подарков самым преданным поклонникам!

До встречи 15 декабря!

Справка о группе:
Группа «Пятеrо» — это пять друзей детства, которые познакомились в Хоровом училище им. А.В. Свешникова. Они вместе взрослели, получали классическое музыкальное образование и уже много лет подряд продолжают работать вместе, совершенствоваться и выступать на популярных российских и зарубежных площадках.

«В нашем репертуаре классика джаза и арии, народные песни и популярные мелодии, баллады о любви и как русские, так и зарубежные танцевальные композиции. В нашей биографии победы на международных конкурсах, выступления на центральных концертных площадках России и мира».

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Сольный концерт группы «Пятеrо» пройдет в Кремле
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