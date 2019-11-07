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«Симфонические рок-хиты» — музыкальное шоу нового формата 

Могут ли музыканты симфонического оркестра играть и танцевать одновременно? Да, если это «Concord Orchestra»! 

«Симфонические рок-хиты» — музыкальное шоу нового формата 
Фото: предоставлено организаторами

3 декабря в «Крокус Сити Холл» оркестр представит новую программу «Властелин тьмы» из цикла «Симфонические рок-хиты». Музыканты исполнят собственные аранжировки произведений таких групп как NirvanaKissDeep PurplePink FloydRoxetteMetallicaAC/DCLinkin ParkScorpionsQueen и многих других.  

В каждом шоу музыканты «Concord Orchestra» одновременно являются актерами. А главную роль Властелина Тьмы сыграет дирижер оркестра — Фабио Пирола (Fabio Pirola)Все вместе они расскажут историю на вечную тему – о борьбе сил Добра и Зла. 

«Concord Orchestra» создал новый формат симфонической музыки: исполнители танцуют со своими инструментами и импровизируют. А световые эффекты и видео-инсталляции делают шоу еще более зажигательным. 

Билеты на шоу «Симфонические рок-хиты – Властелин Тьмы» можно приобрести на сайте www.concordorchestra.ru 

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афишашоу «Симфонические рок-хиты – Властелин Тьмы»
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«Симфонические рок-хиты» — музыкальное шоу нового формата 
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