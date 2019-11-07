Могут ли музыканты симфонического оркестра играть и танцевать одновременно? Да, если это «Concord Orchestra»!

3 декабря в «Крокус Сити Холл» оркестр представит новую программу «Властелин тьмы» из цикла «Симфонические рок-хиты». Музыканты исполнят собственные аранжировки произведений таких групп как Nirvana, Kiss, Deep Purple, Pink Floyd, Roxette, Metallica, AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Queen и многих других.

В каждом шоу музыканты «Concord Orchestra» одновременно являются актерами. А главную роль Властелина Тьмы сыграет дирижер оркестра — Фабио Пирола (Fabio Pirola). Все вместе они расскажут историю на вечную тему – о борьбе сил Добра и Зла.

«Concord Orchestra» создал новый формат симфонической музыки: исполнители танцуют со своими инструментами и импровизируют. А световые эффекты и видео-инсталляции делают шоу еще более зажигательным.

Билеты на шоу «Симфонические рок-хиты – Властелин Тьмы» можно приобрести на сайте www.concordorchestra.ru