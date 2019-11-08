Афиша: юбилейный концерт «Песняров» и сольник Чумакова

Где же мои голосистые, где?

Юбилейный концерт легендарных белорусских «Песняров» пройдет в Москве. Артисты всего на один день приедут в столицу, чтобы с российскими поклонниками отметить 50-летие своего коллектива.

«Беловежская пуща», «Вологда», «Александрина», «За полчаса до весны», «Косил Ясь конюшину» «Березовый сок», «Белоруссия» — все эти и многие другие всенародно любимые композиции обязательно прозвучат в этот день. Сегодняшние «Песняры», в котором поют подлинные звезды золотого состава — Валерий Дайнеко, Игорь Пеня, Владислав Мисевич, Олег Аверин, — успешно соединяют в своем творчестве старые хиты и новые песни. Гости Конгресс-центра впервые увидят уникальную видеохронику и архивные фото. Одним из самых впечатляющих моментов юбилейного шоу станет номер, в котором с помощью современных технологий на сцену «возвращается» ушедший из жизни 16 лет назад основатель «Песняров» Владимир Мулявин.

Конгресс-центр им. Плеханова

м. «Серпуховская», Стремянный переулок, д. 28, стр. 2А.

15 ноября. 19.30.

от 1000.

«Золушка»

В премьерном балете сезона «Золушка» на музыку Прокофьева — оригинальное либретто и постановка. «Золушка» — плод совместного творчества хореографов Софьи Гайдуковой и Константина Матулевского. Спектакль построен на неоклассической хореографии, где традиционные балетные па чередуются с неожиданными изломами тела, со свободной пластикой, присущей современному танцу. Такой стиль позволяет наиболее полно передать атмосферу сказочного королевства.

Культурный центр «ЗИЛ»

м. «Автозаводская», ул. Восточная, 4, корпус 1.

23 ноября. 12.00.

от 500.

Алексей Чумаков

По традиции Алексей Чумаков дает в «Крокусе» большой сольный концерт. Музыкант рассказал нам о подготовке к нему: «На концертах без песен, которые уже полюбились людям, не обойтись. Но будет несколько крутых новинок. Также прозвучат песни, которые я обычно не исполняю в своих программах. Я всегда делаю акцент на музыку и на музыкантов. В этом году не будет симфонического оркестра, как в прошлом, но будут кое-какие сюрпризы и в аранжировках, и в самом действии. Самое главное — я хочу сделать акцент на контакт с публикой, чтобы зритель стал частью шоу».

«Крокус Сити Холл»

м. «Мякинино», 65 — 66-й км МКАД.

16 ноября. 19.00.

от 800.