Афиша: «Дядя Ваня» от французов и «Пер Гюнт» от Бутусова 

«Дядя Ваня»

Руководитель французского национального театра «Одеон» Стефан Брауншвейг поставил в нашей стране пьесу Чехова «Дядя Ваня». Брауншвейг давно работает с чеховскими произведениями - он ставил во Франции «Чайку», «Три сестры», «Вишневый сад». Он считает, что тема, поднятая в этом произведении, актуальна как никогда: «Мне важно войти этим спектаклем в общую экологическую повестку. Чем больше мы разрушаем климат, тем к более глобальной катастрофе это ведет. У меня нет готовых рецептов, как исправить ситуацию, но надо будоражить умы, совесть, сознание всего человечества… «Дядя Ваня» - это образ нашей беспомощности. Можно ли жить, когда идеалы утрачены? Можно ли переосмыслить свою жизнь?» Спектакль поставлен строго по тексту и ремаркам Чехова. Единственное, в чем допущена некоторая вольность, - это в условно современных сценографии и костюмах. Главные роли исполняют Евгений Миронов (Войницкий), Юлия Пересильд и Елизавета Боярская (Елена Андреевна), Виктор Вержбицкий (Серебряков) и Анатолий Белый (Астров).

Театр наций

м. «Чеховская», Петровский переулок, 3.

8, 26, 27 ноября. 19.00.

От 3200.

«Пер Гюнт »

«Пер Гюнт»— одно из самых популярных произведений Генрика Ибсена. Премьерный спектакль в Театре им. Е. Вахтангова поставил Юрий Бутусов. Режиссер рассуждает о смысле произведения: «Что главное? Поиски самого себя, бесконечная всепоглощающая любовь, мир, раздавливающий человека, рвущий его в клочья, человеческий бунт против предназначения, романтический гимн всепобеждающей любви… В общем-то в этой пьесе есть все. Совладать с этой глыбой, конечно, невозможно. Да и не нужно. Она живет сама по себе, как любая великая книга. И иногда она находит тебя. Будущий спектакль - результат такой встречи, попытка прикоснуться. Это действительно так. Конечно, я должен найти тему. Нет, не тему, все темы важны, - точку, которая даст мне возможность стать частью пьесы. Возможно, это линия, которая не лежит на поверхности: отец - сын, возможно, то, что на поверхности - отношения сына и матери, а может быть, тема бунта, для меня достаточно ясно выраженная в пьесе. Тема свободы и ее границ, тема ответственности за то, что делаешь… И даже если ты совершил ошибку, ее всегда можно исправить».

В ролях: Сергей Волков, Павел Попов, Яна Соболевская, Евгения Крегжде.

Театр им. Евгения Вахтангова

м. «Смоленская», ул. Арбат, 26.

16, 30 ноября. 19.00.

От 600.

«Бег»

Спектакль в Художественном театре в этом году впервые сыграли на день рождения Михаила Булгакова. Раньше пьеса «Бег» о разгроме белой армии и трагедии эмиграции здесь не ставилась, хотя была написана специально для МХАТа в 1928 году. Но была запрещена цензурой, поэтому ее поставили только во времена «оттепели» и не на мхатовской сцене. В постановке режиссера Сергея Женовача главные роли играют Михаил Пореченков, Ирина Пегова, Андрей Бурковский, Анатолий Белый, Игорь Верник.

МХТ имени А. П. Чехова

м. «Театральная», Камергерский переулок, 3.

7, 22 ноября. 19.00.

От 1000.