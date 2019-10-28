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«Кроссовер» от Игоря Крутого: в честь композитора выступят главные фигуристы страны

Игорь Крутой планирует провести юбилейный творческий вечер, в котором примут участие мировые звезды музыки и фигурного катания.

«Кроссовер» от Игоря Крутого: в честь композитора выступят главные фигуристы страны
Игорь Крутой. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

Игорь Крутой решил необычно отметить свой юбилей. В «ВТБ Арене» центрального стадиона «Динамо» в Москве пройдет грандиозный творческий вечер знаменитого композитора. При этом Крутой подготовил необычный формат шоу — «кроссовер». 

Юбилейный вечер Игоря Крутого пройдет 3 ноября
Юбилейный вечер Игоря Крутого пройдет 3 ноября

Оригинальность концерта заключается в том, что на арене окажутся как эстрадные исполнители, так и звезды фигурного катания. Так, музыку Крутого исполнят Лара Фабиан, Андреа Бочелли, Димаш Кудайберген, Brio Sonores, Аида Гарифуллина, Юрий Башмет, Вадим Эйленкриг. 

Татьяна Навка
Татьяна Навка. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Это будет не единственный сюрприз. На льду окажутся известные фигуристы: Татьяна Навка, Алексей Ягудин, Роман Костомаров, Аделина Сотникова и многие другие. Мастера фигурного катания исполнят специальные номера — в них войдут и сложные спортивные номера, и впечатляющие хореографические элементы. Постановкой ледовой части шоу занимался заслуженный мастер спорта России Илья Авербух.

Юбилейный творческий вечер Игоря Крутого с участием мировых звезд музыки и фигурного катания в честь 65-летия композитора пройдет 3 ноября на площадке «ВТБ Арены». 

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Тэги:

«Динамо»Алексей ЯгудинАндреа БочеллиВТБ АренаИгорь КрутойИлья АвербухЛара ФабианТатьяна Навка
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«Кроссовер» от Игоря Крутого: в честь композитора выступят главные фигуристы страны
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