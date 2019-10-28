«Кроссовер» от Игоря Крутого: в честь композитора выступят главные фигуристы страны

Игорь Крутой планирует провести юбилейный творческий вечер, в котором примут участие мировые звезды музыки и фигурного катания.

Игорь Крутой решил необычно отметить свой юбилей. В «ВТБ Арене» центрального стадиона «Динамо» в Москве пройдет грандиозный творческий вечер знаменитого композитора. При этом Крутой подготовил необычный формат шоу — «кроссовер».

Оригинальность концерта заключается в том, что на арене окажутся как эстрадные исполнители, так и звезды фигурного катания. Так, музыку Крутого исполнят Лара Фабиан, Андреа Бочелли, Димаш Кудайберген, Brio Sonores, Аида Гарифуллина, Юрий Башмет, Вадим Эйленкриг.

Это будет не единственный сюрприз. На льду окажутся известные фигуристы: Татьяна Навка, Алексей Ягудин, Роман Костомаров, Аделина Сотникова и многие другие. Мастера фигурного катания исполнят специальные номера — в них войдут и сложные спортивные номера, и впечатляющие хореографические элементы. Постановкой ледовой части шоу занимался заслуженный мастер спорта России Илья Авербух.

Юбилейный творческий вечер Игоря Крутого с участием мировых звезд музыки и фигурного катания в честь 65-летия композитора пройдет 3 ноября на площадке «ВТБ Арены».