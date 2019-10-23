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«Шоу пошло не так»: главный хит театрального сезона завершает показы

Финальные спектакли пройдут на сцене МДМ с 29 октября по 3 ноября.

«Шоу пошло не так»: главный хит театрального сезона завершает показы
В Москве, на сцене Театра МДМ пройдут последние спектакли перед гастролям бродвейской «Очень смешной комедии о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК». ФОТО: Юрий Богомаз

Самый посещаемый драматический спектакль 2019 года «…ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» совсем скоро будет снят из программы, а артисты отправятся на гастроли в Санкт-Петербург, Казань и Екатеринбург. В Театре МДМ назвали даты, в которые зрители получат последнюю возможность увидеть постановку и заглянуть за кулисы.

За текущий театральный сезон «Очень смешную комедию о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» посетили уже 250 тысяч зрителей. Это абсолютный рекорд, делятся успехами в Театре МДМ и приглашают тех, кто еще не успел увидеть яркое зрелище.

На сцене Театра МДМ легендарный мюзикл будет до 3 ноября
Фото: Юрий БОГОМАЗ

Помимо прекрасной постановки зрителей ждет сюрприз — 30 счастливчиков смогут попасть за кулисы и своими глазами увидеть последние приготовления актеров к выходу на сцену. Заглянуть в гримерку, узнать, почему костюмы были сшиты в Лондоне и что за сцены актеры разыгрывают перед пропуском зрителей в зал.

В главных ролях заняты Анастасия Стоцкая, Сергей Епишев, Александр Матросов, Юлия Ива, Александр Горелов, Анна Глаубэ, Владимир Моташнев, Никита Смольянинов, Галина Безрук, Станислав Беляев и другие.

«…ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» имеет уникальную историю. Трое выпускников Лондонской академии искусства даже не предполагали, что их работа соберет лучшие награды в театральном мире и будет признана в 20 странах мира.

30 счастливчиков, которые придут на спектакль первые, получат возможность попасть за кулисы.
Фото: Юрий Богомаз

Впервые спектакль, рассказывающий о настоящем театральном хаосе, был поставлен в лондонском пабе. Вскоре история об актерах-неудачниках, сломанных декорациях, забытых сценариях, стала пользоваться невероятной популярностью. Ее премьера прошла в Вест-Энде, на Бродвее и главных площадках в Аргентине, Австралии, Китае, Франции, Германии, Южной Корее и других странах.

Популярность пьесы подтверждена тремя самыми престижными театральными наградами: Премией Лоуренса Оливье (Великобритания, 2015), «Мольер» (Франция, 2016) и «Тони» (США, 2017).

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«Шоу пошло не так»: главный хит театрального сезона завершает показы
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