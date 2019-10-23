«И снова с наступающим!»: новогодний спектакль, который нельзя пропустить

Театральное агентство «Арт-Партнёр XXI» представляет спектакль «И снова с наступающим!» — почти комедию по пьесе Родиона Овчинникова.

В ролях — Леонид Ярмольник и Николай Фоменко

Художник-постановщик — Александр Боровский

Художник по костюмам — Оксана Ярмольник

Художник по свету — Дамир Исмагилов

Композитор — Григорий Гоберник

Продюсеры — Леонид Роберман и Леонид Ярмольник

Продолжительность спектакля: 2 часа 30 минут (с антрактом)

Знаменитый телеведущий Кирилл Цандер за пару часов до Нового года возвращается домой и узнаёт… что от него ушла жена, забрав с собой дочь. Он вытаскивает праздничный стол на лестничную площадку и собирается встречать Новый год в одиночестве, в обществе разве что двух лифтов с раздвижными дверями. Но тут… дверь одного из лифтов открывается и появляется… Дед Мороз, который оказывается однокурсником Цандера. Только у него, Михаила Громова, жизнь сложилась далеко не так благополучно.

Две непохожих судьбы, два полярных характера. Русский и еврей, бедный и богатый, несчастный и счастливый — но всё это уже не очень важно. ОНИ — АКТЁРЫ. Они лицедействуют со всей актёрской страстью и фантазией. А лифт привозит все новых и новых «пассажиров», которые тоже становятся участниками новогодней истории. И праздничная ночь, как ей и положено, как и бывает всегда в России, объединяет, лечит, даёт надежду. Блистательная игра двух замечательных актёров Николая Фоменко и Леонида Ярмольника заставляет зрителей два часа то хохотать, то плакать.

Театральное агентство «Арт-Партнёр XXI»

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