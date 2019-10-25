Афиша: Ходченкова и Устюгов сыграют в любовь, а Ассоль дождется своего Грея

«История любви. Комедия ошибок»

Со спектаклем «История любви. Комедия ошибок» Светлана Ходченкова и Александр Устюгов исколесили полстраны. В постановке по пьесе Жеральда Сиблейраса будут даже откровенные сцены: Светлана и Александр будут страстно играть в любовь и без поцелуев не обойдется.

Случайная встреча влюбленных на парижском вокзале: ей в Ниццу, ему в Страсбург. Леон — программист, Анита — костюмер в оперном театре. Неожиданная встреча вскружила голову обоим и переросла в страстный роман. Леон ездит за Анитой по гастролям, стоит в кулисах, слушает ненавистную оперу и ждет вечера. Не желая сводить свою потрясающую влюбленность в банальный парижский романчик, он решается на обман и заявляет Аните, что женат. Та, в свою очередь, неприятно удивлена и в ответ придумывает себе жениха… Влюбленные запутываются в своей лжи. Спектакль о том, как влюбленные разучились слышать собственное сердце.

Театриум на Серпуховке

м. «Серпуховская», ул. Павловская, 6.

29 октября. 19.30

От 1500 рублей.

«Алые паруса»

Мюзикл «Алые паруса» открывает новый сезон в Москве — спектакли вошли в конкурсную программу II Международного большого детского фестиваля (художественный руководитель — Сергей Безруков). В повести Александра Грина «Алые паруса» есть борьба за право мечтать, вера в судьбу, гимн силе души и любовь. Все это в мюзикле маэстро Дунаевского звучит очень ярко благодаря не только потрясающей музыке, но и нетривиальным сюжетным ходам писательского дуэта Андрея Усачева и Михаила Бартенева, а также новым персонажам, которые кажутся сошедшими с гриновских страниц.

В Год театра спектакль вернулся на московские подмостки вместе со звездами жанра — Сергеем Ли, Эвелиной Блёданс, Кириллом Гордеевым, Марией Иващенко, Андреем Школдыченко, Натальей Корецкой, Марией Плужниковой, Оксаной Костецкой.

КЦ «Москвич»

м. «Текстильщики», Волгоградский, пр-т, 46/15.

25 — 27 октября. 14.00, 19.00.

От 600 рублей.

«Ночь перед Рождеством»

Спектакль «Ночь перед Рождеством» исключительно подходит для семейного просмотра. Взрослые смогут оценить мастерство артистов и музыкантов, исполняющих этот шедевр великого русского композитора ХIX века. А дети будут наслаждаться захватывающим сюжетом, яркими образами главных героев и великолепием сказочных декораций.

Постановка оперы Николая Андреевича Римского-Корсакова на сюжет гоголевских «Вечеров на хуторе близ Диканьки» в Детском музыкальном театре имени Наталии Сац — подарок для тех, кто любит оперу сам и хочет привить любовь к ней своим детям. На сцене соединяются уважение к классике и современная яркость декораций, прекрасное вокальное исполнение, сочная актерская игра и настоящие театральные чудеса вроде полетов над сценой.

Театр им. Н.И. Сац

м. «Университет», Вернадского, пр-т, 5.

27 октября. 12.00, 16.00.

От 200 рублей.