Афиша: Ходченкова и Устюгов сыграют в любовь, а Ассоль дождется своего Грея

«История любви. Комедия ошибок»
Со спектаклем «История любви. Комедия ошибок» Светлана Ходченкова и Александр Устюгов исколесили полстраны. В постановке по пьесе Жеральда Сиблейраса будут даже откровенные сцены: Светлана и Александр будут страстно играть в любовь и без поцелуев не обойдется.
Случайная встреча влюбленных на парижском вокзале: ей в Ниццу, ему в Страсбург. Леон — программист, Анита — костюмер в оперном театре. Неожиданная встреча вскружила голову обоим и переросла в страстный роман. Леон ездит за Анитой по гастролям, стоит в кулисах, слушает ненавистную оперу и ждет вечера. Не желая сводить свою потрясающую влюбленность в банальный парижский романчик, он решается на обман и заявляет Аните, что женат. Та, в свою очередь, неприятно удивлена и в ответ придумывает себе жениха… Влюбленные запутываются в своей лжи. Спектакль о том, как влюбленные разучились слышать собственное сердце.
Театриум на Серпуховке
м. «Серпуховская», ул. Павловская, 6.
29 октября. 19.30
От 1500 рублей.
«Алые паруса»
Мюзикл «Алые паруса» открывает новый сезон в Москве — спектакли вошли в конкурсную программу II Международного большого детского фестиваля (художественный руководитель — Сергей Безруков). В повести Александра Грина «Алые паруса» есть борьба за право мечтать, вера в судьбу, гимн силе души и любовь. Все это в мюзикле маэстро Дунаевского звучит очень ярко благодаря не только потрясающей музыке, но и нетривиальным сюжетным ходам писательского дуэта Андрея Усачева и Михаила Бартенева, а также новым персонажам, которые кажутся сошедшими с гриновских страниц.
В Год театра спектакль вернулся на московские подмостки вместе со звездами жанра — Сергеем Ли, Эвелиной Блёданс, Кириллом Гордеевым, Марией Иващенко, Андреем Школдыченко, Натальей Корецкой, Марией Плужниковой, Оксаной Костецкой.
КЦ «Москвич»
м. «Текстильщики», Волгоградский, пр-т, 46/15.
25 — 27 октября. 14.00, 19.00.
От 600 рублей.
«Ночь перед Рождеством»
Спектакль «Ночь перед Рождеством» исключительно подходит для семейного просмотра. Взрослые смогут оценить мастерство артистов и музыкантов, исполняющих этот шедевр великого русского композитора ХIX века. А дети будут наслаждаться захватывающим сюжетом, яркими образами главных героев и великолепием сказочных декораций.
Постановка оперы Николая Андреевича Римского-Корсакова на сюжет гоголевских «Вечеров на хуторе близ Диканьки» в Детском музыкальном театре имени Наталии Сац — подарок для тех, кто любит оперу сам и хочет привить любовь к ней своим детям. На сцене соединяются уважение к классике и современная яркость декораций, прекрасное вокальное исполнение, сочная актерская игра и настоящие театральные чудеса вроде полетов над сценой.
Театр им. Н.И. Сац
м. «Университет», Вернадского, пр-т, 5.
27 октября. 12.00, 16.00.
От 200 рублей.