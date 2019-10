Афиша: сюрприз для любителей фильма «Брат» и концерт The Rasmus

Кто пойдет за финским?

Музыканты популярной финской рок-группы The Rasmus в честь 15-летия своего пятого и самого успешного студийного альбома Dead Letters отправились в европейское турне. И уже 1 ноября группа выступит в Москве. Хит In the Shadows с того самого пятого альбома сделал этих финских ребят мировыми суперзвездами. На московском концерте группа сыграет не только эту, но и все остальные композиции со своей лучшей пластинки — даже те, которые никогда ранее не исполнялись на живых выступлениях.

Adrenaline Stadium

м. «Сокол», Ленинградский пр-т, 80, стр. 17.

1 ноября. 20.00.

От 2500.

«Дракула. Начало»

Режиссер Алексей Голубев и хореограф Иван Васильев представляют в Москве мировую премьеру балета «Дракула. Начало» по бестселлеру Брэма Стокера. Алексей Голубев объясняет: «Мне кажется, в сознании людей достаточно твердо закрепился образ могущественного кровожадного вампира убийцы, готового ради обладания властью на любую жестокость. Мы же захотели показать Влада Цепеша — прообраз графа Дракулы и главного героя романа Брэма Стокера — под другим углом, начав с предыстории его превращения, показав, как потеря любви может убить человека и преобразить его в бессердечное нечто. И как та же самая любовь может вновь оживить в нем душу и способность на сочувствие и самопожертвование».

Государственный Кремлевский дворец

м. «Библиотека им. Ленина», ул. Воздвиженка, 1.

3 ноября. 19.00.

От 1000

«Брат 1/2»

В ноябре состоится интересный музыкальный эксперимент: песни из культовых фильмов «Брат» и «Брат-2» прозвучат в исполнении рок-оркестра! Шоу «Брат 1/2» будет сопровождаться видеофрагментами из любимых кинокартин. «Би-2», Земфира, «Наутилус Помпилиус», «Аквариум», «Океан Эльзи», «Сплин», «Танцы минус», «Крематорий» «Агата Кристи», «Смысловые галлюцинации», «Ногу свело» — композиции этих и других легендарных рок-коллективов, звучавших в любимых фильмах, исполнит Imperialis Orchestra.

Конгресс-центр им. Плеханова

м. «Серпуховская», Стремянный п-к, д. 28, с. 2А.

17 ноября. 19.00.

От 1000.