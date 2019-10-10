Яглыч, Чехова и другие звезды представили комедию «Девушки бывают разные»

8 октября в московском киноцентре «Октябрь» состоялась премьера комедии «Девушки бывают разные». Фильм представили Владимир Яглыч, Роман Попов, Артем Сучков, Дмитрий Власкин, Алена Чехова, Лиза Моряк, Сергей Белоголовцев, Сарик Андреасян, Алексей Рязанцев, Чермен Хадиков и Глеб Фетисов.

Первыми зрителями фильма стали Алена Водонаева, Эвелина Бледанс, Елена Борщева, Илья Глинников, Птаха и Лана Реутова, Анна Чурина, Наталья Бондарчук, Никас Сафронов, Влад Демин, Антон Пампушный, Елена Николаева, Анна Пескова, Ольга Леснова, Анна Постникова, Бажана, Гевонд Андреасян, Константин и Ольга Андрикополус, Анна Бегунова, Катя Кабак, Липа Тетерич, Виктория Рунцова, Дмитрий Носков, Дмитрий Соловьев, Егор Сальников, Екатерина Владимирова, Елена Князева, Татьяна Рыбинец, Антон Азаров, Аниса Ашику, Елена Николаева, Иван Гант, Константин Фам, Кристина Каширина, Марина Ермошкина, Михаил Мамаев, Оксана Михеева, Сергей Друзьяк и другие.

Гостей вечера угощали настоящей мексиканской текилой и развлекали зажигательными летними хитами от аутентичного музыкального бэнда «Мариачи».

Алексей Рязанцев, генеральный директор кинокомпании «Каро Премьер»:

«Мы — прокатчики фильма «Девушки бывают разные». Я уверен, что сегодняшняя премьера положит начало долгой и плодотворной дружбе наших компаний в прокате таких замечательных фильмов в будущем. Это искренняя комедия, которая приносит людям радость, смех, разгоняет хандру. И это очень нужно, учитывая непростое время, в котором мы живем. Смотрите этот фильм, не думая ни о чем. Просто создайте себе хорошее настроение».

Сарик Андреасян, режиссер:

«Хотим, чтобы зрители развлеклись, хорошо провели время, посмеялись, как мы на Канарских островах, когда снимали этот фильм. Вспоминаю это с любовью».

Глеб Фетисов, бизнесмен, продюсер, глава кинокомпании «Фетисов Иллюзион»:

«Вся творческая группа нашего продюсерского центра, режиссеры, актеры делали этот фильм для вас. И в этот хмурый октябрьский день, я надеюсь, все получат большой заряд бодрости и радости. Есть такая профессия – родину смешить. Мы целеустремленно занимаемся этим делом. Этот фильм против российской осенней хандры, назло всем проблемам, которые есть у каждого в жизни, назло тому, что мешает любви, счастью, тому, что мешает жить полной жизнью

Фильм «Девушки бывают разные» уже в кино.