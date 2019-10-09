Мюзикл «Алые паруса» откроет новый сезон в КЦ «Москвич»

Постановка Максима Дунаевского уже покорила сердца не только юных зрителей, но и многих ценителей искусства.

Один из самых романтических мюзиклов современности «Алые паруса» — откроет новый сезон в Культурном центре «Москвич» — 25, 26 и 27 октября.

Эта постановка не оставила равнодушными не только юных зрителей, но и более искушенную публику. Благодаря чему спектакли вошли в конкурсную программу II Международного большого детского фестиваля, созданного по инициативе Московского Губернского театра под руководством народного артиста России Сергея Безрукова.

Повесть Александра Грина, взятая за основу мюзикла, стала не просто сказкой о любви, а своего рода рукотворным чудом. Герои постановки раскрывают свои наилучшие качества в непростых условиях борьбы за право мечтать и верить в светлое, чистое, непорочное.

Именно благодаря точно подобранной музыке, нетривиальным сюжетным ходам мюзикл «Алые паруса» смог покорить сердца зрителей. В Год театра любимая миллионами история вернется на московские подмостки вместе с признанными звездами: Сергеем Ли, Эвелиной Бледанс, Кириллом Гордеевым, Марией Плужниковой, Оксаной Костецкой и более молодыми, но не менее талантливыми артистами – Марией Паротиковой, Артемом Елисеевым и Иваном Коряковским.