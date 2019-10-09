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Мюзикл «Алые паруса» откроет новый сезон в КЦ «Москвич»

Постановка Максима Дунаевского уже покорила сердца не только юных зрителей, но и многих ценителей искусства.

Мюзикл «Алые паруса» откроет новый сезон в КЦ «Москвич»
Спектакль "Алые паруса" (Фото: пресс-служба проекта)

Один из самых романтических мюзиклов современности «Алые паруса» — откроет новый сезон в Культурном центре «Москвич» — 25, 26 и 27 октября.

Эта постановка не оставила равнодушными не только юных зрителей, но и более искушенную публику. Благодаря чему спектакли вошли в конкурсную программу II Международного большого детского фестиваля, созданного по инициативе Московского Губернского театра под руководством народного артиста России Сергея Безрукова.

Спектакль «Алые паруса» (Фото: пресс-служба проекта)

Повесть Александра Грина, взятая за основу мюзикла, стала не просто сказкой о любви, а своего рода рукотворным чудом. Герои постановки раскрывают свои наилучшие качества в непростых условиях борьбы за право мечтать и верить в светлое, чистое, непорочное.

Спектакль «Алые паруса» (Фото: пресс-служба проекта)
Спектакль «Алые паруса» (Фото: пресс-служба проекта)

Именно благодаря точно подобранной музыке, нетривиальным сюжетным ходам мюзикл «Алые паруса» смог покорить сердца зрителей. В Год театра любимая миллионами история вернется на московские подмостки вместе с признанными звездами: Сергеем Ли, Эвелиной Бледанс, Кириллом Гордеевым, Марией Плужниковой, Оксаной Костецкой и более молодыми, но не менее талантливыми артистами – Марией Паротиковой, Артемом Елисеевым и Иваном Коряковским.

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Мюзикл «Алые паруса» откроет новый сезон в КЦ «Москвич»
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