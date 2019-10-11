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Афиша: Нетребко вспомнит Хворостовского, а в Москве состоится фестиваль Young Old

Кроме того, в столице даст концерт знаменитый оперный певец Пласидо Доминго.

Афиша: Нетребко вспомнит Хворостовского, а в Москве состоится фестиваль Young Old
Певец Дмитрий Хворостовский и певица Анна Нетребко. Фото: КП/Жданов Анатолий

Анна Нетребко вспоминает друга

Анна Нетребко. Фото
Анна Нетребко. Фото: globallookpress

В этом октябре Дмитрию Хворостовскому исполнилось бы 57 лет. Знаменитый оперный певец умер два года назад. Как известно, он много занимался благотворительностью. Друзья и коллеги продолжают серию благотворительных концертов «Дмитрий Хворостовский и друзья — детям». Перед зрителями выступят оперные звезды мировой сцены: Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков, Екатерина Губанова и Лука Сальси. За дирижeрским пультом Константин Орбелян и Павел Клиничев. Все собранные деньги пойдут на лечение онкобольных детей.

Московская консерватория

м. «Арбатская», ул. Б. Никитская, д. 13/6.

21 октября, 19:00.

От 1500.

Пласидо Доминго

Пласидо Доминго. Фото
Пласидо Доминго. Фото: globallookpress

Программа московского концерта знаменитого оперного певца Пласидо Доминго состоит из композиций различных жанров. Прозвучат оперные арии и дуэты, классические композиции мюзиклов Бродвея, оперетты и жемчужины испанского лирико-драматического жанра сарсуэла. Специальный гость — Юрий Башмет.

«Крокус Сити Холл»

м. «Мякинино», г. Красногорск,

ул. Международная, 20.

17 октября, 20:00.

От 7500.

Фестиваль Young Old

В Москве во второй раз пройдет фестиваль для горожан старшего возраста «Young Old: новые старшие». Новое поколение людей от 55 лет во всем мире завоевывает интернет, пространство подиумов и глянца, сферы современного искусства, технологий, бизнеса и стартапов. Именно на эти тренды откликается фестиваль. Основная идея проекта — создать пространство для разговора об эйджизме и стратегиях успеха в старшем возрасте, где люди разных поколений смогут лучше понять друг друга и избавиться от стереотипов. Будут мастер-классы, лекции и общение на множество тем: про восприятие возраста, знакомства, секс, профессиональную реализацию, конструктивные отношения с врачами, современную культуру и интернет, про моду и красоту, гармонию, тренинги первой помощи и многое другое. Поднимут темы: дискриминация по возрасту, непростой поиск себя на новом жизненном этапе, борьба за свои права, счастье и любовь. Состоятся более 100 активностей, гости мероприятия смогут попробовать себя в роли видеоблогеров, предпринимателей, менторов, волонтеров, критиков современного искусства, дизайнеров и программистов.

Вход на фестиваль свободный, по предварительной регистрации на сайте young-old.ru

Культурный центр «ЗИЛ»

м. «Автозаводская»,

ул. Восточная, д. 4, корп. 1.

3–4 ноября, 19:00.

Бесплатно.

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Анна НетребкоафишаПласидо Доминго
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Афиша: Нетребко вспомнит Хворостовского, а в Москве состоится фестиваль Young Old
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