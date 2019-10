Афиша: наши звезды перепоют Цоя, а в Москву заглянет экс-солист Modern Talking

Припев, куплет и «Пачка сигарет»

На сцене Кремлевского дворца пройдет концерт-трибьют «Звезда по имени Солнце», посвященный легендарной группе «Кино». Кавер-версии на песни «Кино» в числе прочих исполнит Василий Вакуленко, он же знаменитый рэпер Баста: «Цой — это наша юность. В том времени остались наши переживания, это безумная ностальгия, очень много самых разных человеческих чувств и эмоций. Первая песня «Кино», которую я услышал, — «Пачка сигарет». Ее и еще несколько треков я исполню. Быть участником такого концерта — большая честь для меня». Также в концерте примут участие группа «Сплин» и коллектив «Симфоническое кино», лидером которого является экс-гитарист «Кино» Юрий Каспарян.

Государственный Кремлевский дворец

м. «Библиотека им. Ленина», ул. Воздвиженка, 1.

6 октября. 19.00.

От 900.

«Девушка и смерть»

Премьерный спектакль режиссера Максима Диденко «Девушка и смерть» посвящен удивительной судьбе советской актрисы Валентины Караваевой. Сыграв свою первую звездную роль в 1943 году в фильме «Машенька», она получила за нее Сталинскую премию. Но Караваева попала в автокатастрофу, изуродовавшую ее лицо, и больше не снималась. Часть жизни она прожила в Англии, выйдя замуж за английского аристократа, затем вернулась в СССР, где работала актрисой дубляжа, и умерла в забвении и нищете. Последние годы жизни Караваева снимала себя на кинокамеру в своей квартире, играя отрывки из ролей, которые ей не суждено было воплотить на большом экране. Ее тело нашли соседи. Актриса лежала на полу своей маленькой квартиры в театральном костюме и гриме. Похоронена артистка на Хованском кладбище под фамилией Караваева-Чапмен. На ее могиле надпись: «Незабвенная Машенька».

Главную роль в спектакле исполняет Алиса Хазанова.

Театральный центр на Страстном

м. «Чеховская», Страстной б-р, 8а.

25, 26 октября, 22, 23 ноября. 20.00

От 1800.

Томас Андерс

В Москву вновь приезжает один из самых любимых и узнаваемых российским зрителем иностранных артистов — бывший солист дуэта Modern Talking Томас Андерс. Хиты You’re My Heart, You’re My Soul, Cheri Cheri Lady, Brother Louie, S.O.S For Love, в которых звучит голос Томаса, стали суперпопулярными во всем мире. Помимо этих песен, вошедших в золотой фонд Modern Talking, на большом концерте в Москве Андерс исполнит композиции со своих сольных альбомов.

«Крокус Сити Холл»

м. «Мякинино», 65-66-й км МКАД.

31 октября. 19.00.

От 1500.