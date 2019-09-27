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В Москве любители бега поддержат сирот с ограниченными возможностями

Благотворительный забег состоится в Измайловском парке столицы.

В Москве любители бега поддержат сирот с ограниченными возможностями

29 сентября в Москве, в Измайловском парке, состоится благотворительный забег, организованный фондом «Арифметика добра» в партнёрстве с фармацевтической компанией «Сервье» в рамках деятельности международного фонда компании «Меценат Сервье». Цель забега — сбор средств для поддержки детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья, воспитанников и выпускников детских домов города Москвы.

В забеге примут участие более 200 любителей бега, которые смогут выбрать одну из комфортных для себя дистанций на 2,5 км, 5 км или 10 км. Собранные в рамках забега средства будут направлены на подготовку к самостоятельной жизни детей-сирот с помощью наставника. Наставник — это значимый взрослый, который берет на себя долгосрочную ответственность, чтобы на своем примере научить подростка нюансам социальной и бытовой жизни.

«Мы верим, что забег „Бит сердца“ — это начало уникального проекта, благодаря которому нам удастся привлечь в программу наставничества как можно больше неравнодушных людей: как сотрудников компании „Сервье“, так и наших спортсменов и болельщиков. Мы не сомневаемся, что они смогут стать прекрасными ориентирами для наших подопечных. А еще мы надеемся, что этот проект послужит очередным напоминанием окружающим о том, насколько важен в жизни любого ребенка взрослый человек и его поддержка», — прокомментировала Анастасия Ложкина, директор отдела развития и привлечения средств.

О фонде «Арифметика добра»

Благотворительный фонд «Арифметика добра» системно решает проблемы воспитания и социализации детей-сирот в нашей стране. Миссия фонда — помочь детям-сиротам найти семью и стать успешными членами общества. Фонд готовит семьи к принятию детей старше 10 лет и сопровождает их на этапе знакомства, а также во время адаптации. С момента основания в марте 2014 года фонд «Арифметика добра» помог устроить в семьи 239 детей.

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В Москве любители бега поддержат сирот с ограниченными возможностями
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