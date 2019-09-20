Премьера спектакля «Ищу мужа»: как любовь изменила жизнь одной женщины

Международное театральное агентство «Арт-Партнер XXI» представляет новый спектакль «Ищу мужа» по современной пьесе одного из знаковых европейских драматургов Миро Гаврана. Комедия о любви и её нелёгком поиске в постановке талантливого театрального режиссёра Гарольда Стрелкова – это классика жанра в современных реалиях.
Что случилось после загадочного объявления в газете с лаконичной подписью «ищу мужа» и кто скрывается за масками претендентов на женитьбу? Зрители узнают в новой комедии любви, изменившей жизнь одной одинокой женщины.
Любимые многими зрителями известные актёры театра и кино Мария Порошина, Ольга Тумайкина, Михаил Полицеймако, Владислав Котлярский сыграют любовную историю с непредсказуемым финалом.
- Режиссер: Гарольд Стрелков
- Сценограф и художник по костюмам: Анастасия Глебова
- В ролях: Мария Порошина, Ольга Тумайкина, Михаил Полицеймако, Владислав Котлярский
- Продолжительность: 2 часа
- 12+