Премьера спектакля «Ищу мужа»: как любовь изменила жизнь одной женщины

Международное театральное агентство «Арт-Партнер XXI» представляет новый спектакль «Ищу мужа» по современной пьесе одного из знаковых европейских драматургов Миро Гаврана. Комедия о любви и её нелёгком поиске в постановке талантливого театрального режиссёра Гарольда Стрелкова – это классика жанра в современных реалиях.

Что случилось после загадочного объявления в газете с лаконичной подписью «ищу мужа» и кто скрывается за масками претендентов на женитьбу? Зрители узнают в новой комедии любви, изменившей жизнь одной одинокой женщины.

Любимые многими зрителями известные актёры театра и кино Мария Порошина, Ольга Тумайкина, Михаил Полицеймако, Владислав Котлярский сыграют любовную историю с непредсказуемым финалом.