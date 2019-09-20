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Премьера спектакля «Ищу мужа»: как любовь изменила жизнь одной женщины

Театральное агентство «Арт-Партнёр XXI» представило комедию по пьесе Миро Гаврана.

Премьера спектакля «Ищу мужа»: как любовь изменила жизнь одной женщины

Международное театральное агентство «Арт-Партнер XXI» представляет новый спектакль «Ищу мужа» по современной пьесе одного из знаковых европейских драматургов Миро Гаврана. Комедия о любви и её нелёгком поиске в постановке талантливого театрального режиссёра Гарольда Стрелкова – это классика жанра в современных реалиях.

Что случилось после загадочного объявления в газете с лаконичной подписью «ищу мужа» и кто скрывается за масками претендентов на женитьбу? Зрители узнают в новой комедии любви, изменившей жизнь одной одинокой женщины.

Любимые многими зрителями известные актёры театра и кино Мария Порошина, Ольга Тумайкина, Михаил Полицеймако, Владислав Котлярский сыграют любовную историю с непредсказуемым финалом.

  • Режиссер: Гарольд Стрелков
  • Сценограф и художник по костюмам: Анастасия Глебова
  • В ролях: Мария Порошина, Ольга Тумайкина, Михаил Полицеймако, Владислав Котлярский
  • Продолжительность: 2 часа
  • 12+
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Премьера спектакля «Ищу мужа»: как любовь изменила жизнь одной женщины
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