Афиша Teleprogramma.pro: концерт Малинина и гастроли Югославского драмтеатра

А в Детском музыкальном театре имени Наталии Сац открывается 55-й сезон.

Не падайте духом, поручик Малинин

Новая концертная программа Александра Малинина называется «Любимые романсы». В концерте принимает участие Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» под руководством дирижера Сергея Тарарина и Государственная академическая хоровая капелла России им. А. А. Юрлова. Александр исполнит старинные русские романсы, а также популярные песни из своего репертуара: «Гори, гори, моя звезда», «Утро туманное», «Только раз», «Калитка», «Напрасные слова», «Мольба», «Поручик Голицын», «Берега» и другие.

Дом музыки

м. «Павелецкая», Космодамианская наб., 52, стр. 8.

30 сентября. 19.00.

От 3500.

«Это так (если вам так кажется)»

В Малом театре пройдут гастроли Югославского драматического театра. Будет представлен спектакль «Это так (если вам так кажется)» по пьесе лауреата Нобелевской премии Луиджи Пиранделло. Жители небольшого итальянского города задаются вопросом: кто та таинственная синьора Фрола, что переехала в их район? Почему она никогда не выходит из дома, что скрывает семья, перебравшись в незнакомый город? Под масками добропорядочности и важности жители города прячут внутреннюю пустоту и становятся одержимыми в своем желании порыться в чужой жизни и докопаться, как они думают, до правды.

Малый театр

м. «Театральная», Театральная пл., 1.

26 сентября. ￼ 19.00.

От 200.

«Лисичка. Любовь»

55-й сезон в Детском музыкальном театре имени Наталии Сац будет открыт визитной карточкой театра - балетом «Синяя птица». В новом сезоне зрителей ждут как уже полюбившиеся спектакли с многолетней историей, так и новые премьерные постановки. 27 сентября покажут спектакль «Лисичка. Любовь» к 165-летию со дня рождения Леоша Яначека. Эта постановка по опере Яначека - притча о цикличности жизни. Адресована она как взрослым, так и подросткам, вступающим во взрослую жизнь и задумывающимся о ее смысле.

Детский театр им. Н. Сац

м. «Университет», пр-т Вернадского, 5.

27 сентября. ￼ 19.00.

От 300.