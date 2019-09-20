АФИША Афиша Teleprogramma.pro: концерт Малинина и гастроли Югославского драмтеатра
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Афиша Teleprogramma.pro: концерт Малинина и гастроли Югославского драмтеатра

Ирина Викторова

А в Детском музыкальном театре имени Наталии Сац открывается 55-й сезон.

Не падайте духом, поручик Малинин 

Певец Александр Малинин. Фото
Певец Александр Малинин. Фото: Globallookpress

Новая концертная программа Александра Малинина называется «Любимые романсы». В концерте принимает участие Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» под руководством дирижера Сергея Тарарина и Государственная академическая хоровая капелла России им. А. А. Юрлова. Александр исполнит старинные русские романсы, а также популярные песни из своего репертуара: «Гори, гори, моя звезда», «Утро туманное», «Только раз», «Калитка», «Напрасные слова», «Мольба», «Поручик Голицын», «Берега» и другие. 

Дом музыки 

м. «Павелецкая», Космодамианская наб., 52, стр. 8. 

30 сентября.  19.00. 

От 3500. 

«Это так (если вам так кажется)»

Кадр из спектакля «Это так (если вам так кажется)». Фото
Кадр из спектакля «Это так (если вам так кажется)». Фото: сайт Малого театра

В Малом театре пройдут гастроли Югославского драматического театра. Будет представлен спектакль «Это так (если вам так кажется)» по пьесе лауреата Нобелевской премии Луиджи Пиранделло. Жители небольшого итальянского города задаются вопросом: кто та таинственная синьора Фрола, что переехала в их район? Почему она никогда не выходит из дома, что скрывает семья, перебравшись в незнакомый город? Под масками добропорядочности и важности жители города прячут внутреннюю пустоту и становятся одержимыми в своем желании порыться в чужой жизни и докопаться, как они думают, до правды. 

Малый театр 

м. «Театральная», Театральная пл., 1. 

26 сентября. ￼ 19.00. 

От 200. 

 «Лисичка. Любовь»

Спектакль «Лисичка. Любовь». Фото
Спектакль «Лисичка. Любовь». Фото: предоставлено организаторами

55-й сезон в Детском музыкальном театре имени Наталии Сац будет открыт визитной карточкой театра - балетом «Синяя птица». В новом сезоне зрителей ждут как уже полюбившиеся спектакли с многолетней историей, так и новые премьерные постановки. 27 сентября покажут спектакль «Лисичка. Любовь» к 165-летию со дня рождения Леоша Яначека. Эта постановка по опере Яначека - притча о цикличности жизни. Адресована она как взрослым, так и подросткам, вступающим во взрослую жизнь и задумывающимся о ее смысле. 

Детский театр им. Н. Сац 

м. «Университет», пр-т Вернадского, 5. 

27 сентября. ￼ 19.00. 

От 300. 

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