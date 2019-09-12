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Гагарина, Соколовский и Нюша встретятся с фанатами в Москве

У звезд можно будет взять автограф или даже сфотографироваться вместе с ними.

Гагарина, Соколовский и Нюша встретятся с фанатами в Москве
Влад Соколовский выступит в московском ТЦ "Авиапарк"

В столичном торгово-развлекательном центре «Авиапарк» на Ходынском бульваре в эти выходные намечается настоящий звездопад. 14–15 сентября известная сеть парфюмерных магазинов откроет там новый магазин и по такому случаю пригласила в гости популярных артистов.

В субботу, 14 сентября, посетители «Авиапарка» смогут увидеть там Полину Гагарину и Влада Соколовского. Как сообщила Полина в своем аккаунте в Instagram, она появится перед поклонниками в 12:00, будет общаться с ними и раздавать автографы.

«Мы так давно с вами не встречались, я не про концерты, а про настоящую встречу, поговорить по душам! У вас, наверняка, есть вопросы для меня, и это крутая возможность задать мне их лично!» — написала Гагарина.

В 15:00 певицу сменит Влад Соколовский, который не так давно выпустил клип на песню «Кайф». Возможно, эту песню он исполнит в «Авиапарке».

О своем участии в празднике объявила и певица Нюша.

«Мы с вами встретимся 15 сентября в 13:00! Поболтаем и обязательно сделаем фото», — пообещала она.

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Влад СоколовскийНюшаПолина Гагарина

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Гагарина, Соколовский и Нюша встретятся с фанатами в Москве
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