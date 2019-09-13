АФИША Афиша Teleprogramma.pro: столичные театры открывают новый сезон
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Афиша Teleprogramma.pro: столичные театры открывают новый сезон

Ирина Викторова

Юрий Грымов представит спектакль о жизни солиста Nirvana, а Малый театр удивит спектаклем «Игроки».

Как выйти замуж и не развестись 

Театр «Школа современной пьесы» открывает 31-й сезон премьерой спектакля по пьесе Ивана Вырыпаева. В спектакле «Солнечная линия» случается серьезный кризис в отношениях пары, прожившей в браке 7 лет. Перед зрителем разыграют механизмы взаимного непонимания: от банальных — когда люди не хотят услышать друг друга — до искажения реальности. На сцене взаимодействуют пары разного достатка и возраста. Режиссер Алина Кушим доносит до зрителя идею: «Какими бы ни были разными эти пары, проблемы их взаимоотношений с партнерами в целом одинаковы. И только те, кто не сдается и идет до конца, могут обрести согласие, любовь и покой». В ролях: Мария Раевская, Дмитрий Цуканов, Ольга Грудяева, Кирилл Снегирев. 

Театр «Школа современной пьесы» 

м. «Трубная», ул. Неглинная, 29, стр. 1.  

28 сентября, 28 октября. 20.00. 

Цена 500 рублей.

«Сны Спящей красавицы» 

Российская премьера новаторского спектакля «Сны Спящей красавицы» (Sleeping Beauty Dreams) состоится 14 и 15 сентября на сцене «Мариинский-2» в Санкт-Петербурге, 20 сентября — в Москве. А потом спектакль поедет в регионы. Главную роль принцессы Авроры исполнит Диана Вишнева. Постановка — фантазия на тему того, что снилось заколдованной принцессе в течение 100 лет очарованного сна. В спектакле используются современные технологии визуального искусства. 

КЗ «Крокус Сити Холл» 

м. «Мякинино», 66-й км МКАД. 

20 сентября. ￼ 20.00. 

От 2000. 

«Игроки»

В новом сезоне Малый театр приглашает зрителей на премьеру спектакля «Игроки», который поставлен к 210-летию Н. В. Гоголя. В главной роли Игорь Петренко — он играет карточного шулера Ихарева, который, как ему кажется, обладает секретом, позволяющим обыграть даже самых матерых картежников. Роковую героиню (ту самую козырную колоду Ихарева) Аделаиду Ивановну играет Наталья Калинина.  

Государственный академический малый театр 

м. «Театральная», Театральный проезд, 1.  

22 сентября, 11 и 25 октября. ￼ 18.00. 

От 200.  

«Nirvana. Возвращение легенды» 

Рок-музыкант Курт Кобейн. Фото
Рок-музыкант Курт Кобейн. Фото: Globallookpress 

Спектакль-биография о жизни рок-музыканта Курта Кобейна, о его любви и отношениях с Кортни Лав и создании группы Nirvana. Режиссер Юрий Грымов создал спектакль о том, как простой парень превратился в мировой феномен, о цене успеха, о бессмертии рок-н-ролла, о любви и ответственности за близких. 

Театр «Модерн» 

м. «Бауманская», Спартаковская площадь, 9/1. 

18 сентября. 19.00. 

От 800. 

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Афиша Teleprogramma.pro: столичные театры открывают новый сезон
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