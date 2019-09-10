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Шоу композитора Ханса Циммера впервые покажут в России

Концерты автора музыки к фильмам «Пираты Карибского моря» и «Шерлок Холмс» пройдут в Москве и Петербурге.

Шоу композитора Ханса Циммера впервые покажут в России
Композитор Ханс Циммер/globallookpress.com

Удивительное шоу «Симфоническое таинство — Мир Ханса Циммера» впервые будет показано в России. Об этом сообщила пресс-служба компании NCA, организующей гастроли.

Отмечается, что эти концерты с триумфом проходят по всему миру. Осенью шоу привезут в Германию, а затем программу увидят жители других стран Европы. У нас послушать и посмотреть концерты можно будет в феврале 2020 года:  6 февраля на московском стадионе «ВТБ Арена», а 8 февраля — в петербургском Ледовом дворце.

Организаторы уточняют, что сам маэстро, написавший музыку к фильмам «Пираты Карибского моря», «Шерлок Холмс»,  «Интерстеллар», «Темный рыцарь», «Код да Винчи», «Начало», «Гладиатор»,«Миссия невыполнима-2 » и многим другим, на сцене не появится. Дирижировать оркестром будет Гэвин Гринуэй, также в шоу участвуют вокалистка Лиза Джеррард и флейтист Педро Юсташ.

Кадр из фильма «Пираты Карибского моря»
Кадр из фильма «Пираты Карибского моря»

«Маэстро потратил многие месяцы на преобразование своих саундтреков в фантастические сюиты, превращая их в принципиально новые роскошные концертные номера», — рассказали в агентстве NCA.

Шоу будет сопровождать видеоряд, включающий знаковые сцены любимых фильмов композитора, отобранные им, а также фрагменты студийной и закулисной работы маэстро, его друзей и коллег.

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Тэги:

«Король Лев»Бегущий по лезвию 2049ДюнкеркИнтерстелларПираты Карибского моряХанс Циммер

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Шоу композитора Ханса Циммера впервые покажут в России
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