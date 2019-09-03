Стартует премьера спектакля «Как Зоя гусей пасла» со звездным составом

В ролях:

Зоя – Народная артистка РФ Татьяна Васильева

Женя — Светлана Пермякова/Агния Кузнецова

Владимир — Константин Чепурин

Плоцкий — Филипп Васильев

Уборщица – Марина Клещева

Режиссёр — Александр Огарев

Продюсер — Леонид Роберман

Сценограф и художник по костюмам — Екатерина Куколь

Продолжительность спектакля: 2 часа без антракта.

12+

Международное театральное агентство «Арт-Партнер XXI» представляет новый спектакль «Как Зоя гусей пасла» по современной пьесе молодого драматурга Светланы Баженовой!

«У нас в селе, когда приходило время умирать, доставали гроб с чердака, наряжались во всё новое и укладывались в ящик. И так тихо уходили. Туда. В мир иной. Бывало, что и не помирали. Улягутся в гроб, а смерть к ним и не приходит. Тогда вылезут из ящика, обратно его на чердак, и шли гусей пасти».

Главной героине пьесы — столетней Зое – врачи дали два дня жизни. А живет она дольше, и ещё столько же, и ещё, и помирать толком, как положено, не собирается. Как говорят – «помереть – не померла, только время провела». За это время в её доме происходит многое – визит бойкой незнакомки к её сыну, бурные выяснения отношений…

Смерть обходит стороной фарсовую старуху – «Пиковую даму» Мценского уезда, но и она жизни никому не дает. «А могли бы уже отметить девять дней», — мечтательно говорит родня.

Молодой и успешный драматург Светлана Баженова написала притчу о жизни и смерти, которая по своей парадоксальности во многом напоминает фильмы всемирно известного кинорежиссера Эмира Кустурицы. В новом спектакле с участием знаменитой актрисы Татьяны Васильевой жизнь и смерть живут по соседству. И отчаянно смеются друг над другом.

Автор пьесы Светлана Баженова

«Новая драма – это здорово, весело и больно».

Светлана Баженова, ученица всемирно известного драматурга Николая Коляды, победитель и призёр целого ряда драматургических конкурсов, дважды победитель международного конкурса современной драматургии «Евразия». Ее произведения опубликованы в нескольких литературных журналах и активно ставятся разными театрами страны.

Режиссер Александр Огарев

Российский театральный режиссёр. Окончил ГИТИС, режиссёрский факультет (мастер курса — А. Васильев). Преподаватель семинаров в различных проектах и лабораториях в театре «Школа драматического искусства». Доцент Международного славянского института имени Г.Р. Державина. Ставит спектакли во многих российских и зарубежных театрах.

Продюсер Леонид Роберман

Генеральный директор Международного театрального агентства «Арт-Партнёр XXI»

Международное театральное агентство «Арт-партнер XXI»

Бренд, давно и прочно зарекомендовавший себя в мире искусства. За годы существования агентством было поставлено около 50 спектаклей такими известными режиссёрами, как Константин Богомолов, Дмитрий Бертман, Роман Виктюк, Владимир Панков, Сергей Юрский, Максим Диденко, Дмитрий Крымов и др. Некоторые спектакли, став бестселлерами, не сходят с театральных площадок уже более 14 лет.

В спектаклях агентства в разное время были заняты известные российские актёры театра и кино: Любовь Полищук, Татьяна Васильева, Наталья Гундарева, Армен Джигарханян, Сергей Безруков, Игорь Ливанов, Фёдор Добронравов, Ольга Будина, Сергей Маковецкий, Валерий Гаркалин, Елена Яковлева, Игорь Костолевский, Михаил Филиппов, Мария Аронова, Борис Щербаков, Сергей Юрский, Олеся Железняк, Андрей Ильин, Юлия Меньшова, Алексей Маклаков, Валентин Гафт, Ольга Остроумова, Николай Фоменко, Леонид Ярмольник, Роман Мадянов и многие другие. С большинством актёров сотрудничество продолжается и сегодня.

На сегодняшний день Леонид Роберман выступил продюсером таких громких проектов, как «Безприданница» — совместный проект МТА «Арт-ПартнерXXI» и театра «Школа драматического искусства», режиссёр Дмитрий Крымов, «Текст» — совместный проект с театром им.Ермоловой, режиссёр Максим Диденко.

В 2018 году спектакль «Бесприданница» стал лауреатом 24-го Международного театрального фестиваля «Контакт» в городе Торунь (Польша), где был удостоен двух наград: «Лучший режиссер» — Дмитрий Крымов, и «Лучшая актриса» — Мария Смольникова.

Театральной премии «Хрустальная Турандот» 2018 «Безприданница» удостоилась также в двух номинациях: «Лучший спектакль» и «Лучшая женская роль».

В 2018 году впервые за всю 27-летнюю историю премии «Хрустальная Турандот» специально для продюсера и генерального директора агентства «Арт-Партнер XXI» Леонида Робермана была введена номинация «За создание уникального негосударственного театра».

Новый спектакль театрального агентства «Арт-Партнёр XXI» в очередной раз доказывает, что антреприза — не коммерческая структура, а полноценный театр, представляющий лучшие постановки и лучших актёров.