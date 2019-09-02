«Комедия о том, как банк грабили»: громкая премьера в театре МДМ

Вас ждет больше юмора, драйва и авантюризма на главной мюзикловой площадке России.

6 октября в Театре МДМ состоится премьера музыкальной «Комедии о том, как банк грабили», которую с легкой руки продюсеров уже окрестили «полумюзиклом».

Зрители станут свидетелями дерзкого ограбления по-американски. Действие разворачивается в 1958 году в Миннеаполисе. В этом городе никому нельзя доверять: преступники выдают себя за полицейских, любовники наставляют друг другу рога, респектабельные жители города оказываются главными мошенниками. И все они охотятся за уникальным бриллиантом… Интрига, сохраняется до самого конца, а неожиданные сюжетные повороты не дают оторваться от происходящего.

Спектакль уже три года ежедневно идет в лондонском Вест-Энде, а с 2018 года — и в Париже, где получила премию «Мольер» в номинации «Лучшая комедия». Это второй после театрального бестселлера «…Шоу пошло не так» спектакль основателей Mischief Theatre, который представляет театральная компания Дмитрия Богачева «Бродвей Москва» в России.

«Похоже, мы угодили всем, поставив одновременно комедию, мюзикл и экшн, – поделился Дмитрий Богачев. – Представьте себе веселый, динамичный, искрометный музыкальный спектакль, в котором безбашенные герои, распевая отличные песни, попадают в абсурдные ситуации в охоте за гигантским бриллиантом, и в котором остроумно пародируются голливудские клише из популярных боевиков, таких, например, как “Матрица”, “Миссия невыполнима” или “Друзья Оушена”!»

Участники этого авантюрного театрального действия – актеры ведущих театров Москвы и мюзиклов: Анастасия Стоцкая, Юлия Ива, Павел Лёвкин, Даня Чванов, Кирилл Гордеев, Александр Горелов, Даниил Феофанов, Никита Смольянинов, Евгений Пилюгин, Станислав Беляев, Марина Иванова, Екатерина Лисоченко, Владимир Моташнёв и другие.

Официальный сайт спектакля.