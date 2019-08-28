Спектакль «Ищу мужа» по пьесе Миро Гаврана

Комедия о поисках любви в постановке театрального режиссера Гарольда Стрелкова с Марией Порошиной, Ольгой Тумайкиной и Михаилом Полицеймако.

Театральное агентство «Арт-Партнер XXI» представляет комедию по пьесе Миро Гаврана «Ищу мужа»

Режиссер: Гарольд Стрелков

Гарольд Стрелков Сценограф и художник по костюмам: Анастасия Глебова

Анастасия Глебова В ролях: Мария Порошина/Ольга Тумайкина, Михаил Полицеймако, Владислав Котлярский

Мария Порошина/Ольга Тумайкина, Михаил Полицеймако, Владислав Котлярский Продолжительность: 2 часа

2 часа 12+

Международное театральное агентство «Арт-Партнер XXI» представляет новый спектакль «Ищу мужа» по современной пьесе одного из знаковых европейских драматургов Миро Гаврана! Комедия о любви и её нелёгком поиске в постановке талантливого театрального режиссёра Гарольда Стрелкова — это классика жанра в современных реалиях.

Что случилось после загадочного объявления в газете с лаконичной подписью «ищу мужа» и кто скрывается за масками претендентов на женитьбу — зрители узнают в новой комедии любви, изменившей жизнь одной одинокой женщины!

Любимые многими зрителями известные актёры театра и кино Мария Порошина, Ольга Тумайкина, Михаил Полицеймако, Владислав Котлярский сыграют любовную историю с непредсказуемым финалом.

Новый спектакль театрального агентства «Арт-Партнёр XXI» в очередной раз доказывает, что антреприза — не коммерческая структура, а полноценный театр, представляющий лучшие постановки и лучших актёров.

Автор пьесы Миро Гавран

Творчество Гаврана многогранно — романы, детские книги, киносценарии, либретто известны во всем мире, но именно пьесы прославили его имя. Драматургия принесла ему престижные хорватские и европейские награды. Пьесы Миро Гаврана переведены на 25 языков, идут в театрах разных стран — от Бомбея до Буэнос-Айреса, от Роттердама до Вашингтона, их посмотрели около двух миллионов человек, регулярно идут на сцене Театра GAVRAN, который создал сам писатель.

Сегодня театральные критики уже говорят о «феномене театральных пьес» драматурга. О них пишут не только в Хорватии, но и за рубежом. Драмы, комедии и романы близки и понятны как обычным людям, так и интеллектуалам. Все, что является частью нашей жизни, также может быть темой в пьесе, считает Гавран. Отношения между мужчиной и женщиной — его любимая и самая частая тема.

Миро Гавран — единственный из ныне живущих европейских писателей, у которого есть собственный фестиваль — Гавранфест в Словакии.

Режиссер Гарольд Стрелков

Окончил РАТИ-ГИТИС в 1998 году, ученик Петра Фоменко. Советский и российский актёр, режиссёр, сценарист, педагог. Начинал свою творческую карьеру как художественный руководитель Творческого объединения «Стрелковтеатр» при московском театре «АпАРТе». В 2008-2011гг. — главный режиссёр Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета. 2014 — художественный руководитель Тульского академического драматического театра.

Сегодня спектакли Гарольда Стрелкова идут в театре им. Ермоловой, театре «Сатирикон», театре Российской Армии, «АпАРТе», театре им. Ленсовета, театре «Приют Комедианта» (Санкт-Петербург) и других.

Продюсер Леонид Роберман

Генеральный директор Международного театрального агентства «Арт-Партнёр XXI»

Международное театральное агентство «Арт-партнёр XXI»

Бренд, давно и прочно зарекомендовавший себя в мире искусства. За годы существования агентством было поставлено около 50 спектаклей такими известными режиссёрами, как Константин Богомолов, Дмитрий Бертман, Роман Виктюк, Владимир Панков, Сергей Юрский, Максим Диденко, Дмитрий Крымов и др. Некоторые спектакли, став бестселлерами, не сходят с театральных площадок уже более 14 лет.

В спектаклях агентства в разное время были заняты известные российские актёры театра и кино: Любовь Полищук, Татьяна Васильева, Наталья Гундарева, Армен Джигарханян, Сергей Безруков, Игорь Ливанов, Фёдор Добронравов, Ольга Будина, Сергей Маковецкий, Валерий Гаркалин, Елена Яковлева, Игорь Костолевский, Михаил Филиппов, Мария Аронова, Борис Щербаков, Сергей Юрский, Олеся Железняк, Андрей Ильин, Юлия Меньшова, Алексей Маклаков, Валентин Гафт, Ольга Остроумова, Николай Фоменко, Леонид Ярмольник, Роман Мадянов и многие другие. С большинством актёров сотрудничество продолжается и сегодня.

На сегодняшний день Леонид Роберман выступил продюсером таких громких проектов, как «Бесприданница» — совместный проект МТА «Арт-ПартнерXXI» и театра «Школа драматического искусства», режиссёр Дмитрий Крымов, «Текст» — совместный проект с театром им. Ермоловой, режиссёр Максим Диденко.

В 2018 году спектакль «Бесприданница» стал лауреатом 24-го Международного театрального фестиваля «Контакт» в городе Торунь (Польша), где был удостоен двух наград: «Лучший режиссер» — Дмитрий Крымов, и «Лучшая актриса» — Мария Смольникова.

Театральной премии «Хрустальная Турандот» 2018 «Безприданница» удостоилась также в двух номинациях: «Лучший спектакль» и «Лучшая женская роль».

В 2018 году впервые за всю 27-летнюю историю премии «Хрустальная Турандот» специально для продюсера и генерального директора агентства «Арт-Партнер XXI» Леонида Робермана была введена номинация «За создание уникального негосударственного театра».