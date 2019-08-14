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На сцене РАМТа в самом разгаре фестиваль «Летние балетные сезоны»

Ежегодный балетный марафон продлится до 28 августа.

На сцене РАМТа в самом разгаре фестиваль «Летние балетные сезоны»
Фото: Николай Майоров

Остался всего месяц, чтобы насладиться такими шедеврами, как «Жизель» А. Адана, «Дон Кихот» и «Баядерка» Л. Минкуса, превосходными творениями Сергея Прокофьева «Золушка», «Ромео и Джульетта» и, конечно, несравненным Чайковским в «Лебедином озере», «Спящей красавице» и «Щелкунчике». Зрителей ждут ежедневные выступления двух коллективов: это «Национальный классический балет» под руководством Анны Нехлюдовой и «Театр балета ART-da» под руководством Валентина Грищенко.

В августе на сцене РАМТа в составе труппы «Национального Классического Балета» танцует Заслуженный артист России Михаил Мартынюк — лауреат многочисленных конкурсов артистов балета, премьер театра «Русский балет». Михаил исполнит партию графа Альберта в балете «Жизель» 21 августа, а также партию Солора в балете «Баядерка» 15 и 25 августа!

Фото: Николай Майоров

«Театр балета ART-da» порадует зрителей спектаклями с участием молодых талантливых танцовщиков – Алевтины Касаткиной и Сергея Скворцова, которые успели завоевать сердца любителей балета. Сергея и Алевтину можно увидеть 23 августа в балете «Дон Кихот», а 14 и 22 августа — в балете «Золушка».

Фото: Николай Майоров

Все спектакли идут в сопровождении оркестра.

Москва, м. Охотный ряд

Театральная площадь, дом 2

Билеты от 700 рублей.

 

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балетЛетние балетные сезоныРАМТ

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На сцене РАМТа в самом разгаре фестиваль «Летние балетные сезоны»
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