Дженнифер Лопес приедет в Россию в рамках мирового турне

Дженнифер Лопес не была в России семь лет. И вот чудо – 4 августа ожидается ее триумфальное возвращение в нашу страну. Грандиозный концерт состоится на стадионе «ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо» в Москве.

Выступление, посвященное 50-летию певицы, пройдет в рамках ее мирового турне It`s My Party. Оно включает в себя 25 городов Северной Америки и 5 стран. Как сообщают организаторы тура, на мега-вечеринке россиян будет ждать множество сюрпризов: целый вечер хитов времен Jenny from the Block, невероятная хореография, блистательные наряды и специально привезенные декорации.

В апреле этого года Джей Ло выпустила новый сингл и видеоклип Medicine, в котором участвовал американский рэпер French Montana. Видео всего за несколько часов набрало около полумиллиона просмотров. Турне It`s My Party станет первой возможностью для поклонников певицы познакомиться с новым музыкальным проектом Лопес вживую.

Напомним, певица выступала в Москве с сольным концертом единственный раз в поддержку альбома Love в 2012 году, сорвав тогда полный аншлаг. Дженнифер Лопес относится к категории многогранных и талантливых артистов.

Начинала она свою карьеру как танцовщица, в 1991 году ее заметили на одном из телевизионных шоу, в 1997-м она снялась в фильме «Селена», который принес ей популярность. Первый музыкальный альбом Джей Ло выпустила в 1999 году. Сегодня Лопес относят к одним из самых влиятельных людей планеты (по версии Time).